iPhone手機免受駭客攻擊 國家安全局指點5步驟

國安局建議您定期檢查手機的更新。安全補釘可以修好手機弱點，不讓駭客利用。Image by Jan Vašek from Pixabay

記不得手機上次在什麼時候關機嗎？藍芽功能一直開著嗎？找得著的充電器，你就使用嗎？如果前述問題，你有一答案是沒錯，那麼國家安全局(NSA)會說，你太輕忽自己的隱私了；NSA建議5件事給手機用戶，保護民眾的隱私安全。

每日郵報(Daily Mail)報導，NSA首先建議你每周重啟手機一次，這招養成習慣就簡單有效，可以阻止「零點擊攻擊」(zero-click exploits)，也就是駭客 不用你點擊什麼便可滲透入你的手機。重啟手機要做對，全部關機至少10秒再打開。

國安局另建議您定期檢查手機的更新。安全補釘可以修好手機弱點，不讓駭客利用。

第二是不使用時關閉藍芽功能。藍芽雖然便利，但也是駭客可能走的門路，尤其在公共場合，駭客能湊到足夠近的地方，攻擊手機這些弱點；要自保，只要關掉就行。駭客有BlueSnarfing這類工具，以竊取數據或偷聽談話。不用藍芽時關掉還可以延長電池壽命。

第三是公共USB充電站的充電陷阱(juice jacking)。國安局警告說，機場、咖啡 店及飯店的公用USB充電站，要小心使用，因為經常遭駭客植入惡意軟體，偷竊你的數據。

第四是別用公共Wi-Fi。公共Wi-Fi向大眾及任何可接收的設備開放，不論是智慧手機、筆電還是平板電腦。因此也就成了偷窺狂的「遊樂場」。一個公共Wi-Fi連網跳出來，問你要不要加入，並不意味它就安全合法。專業人士提醒，不用Wi-Fi時就關閉它，這樣子可以防範你的手機自動連上不安全的網絡。

第五是把手機麥克風、攝像鏡頭蓋起來。國安局表示，你的手機麥克風及攝像鏡頭不使用時，最好用保護殼遮蔽起來。駭客動用「熱麥」(hot-miking)攻擊時，會在你不知情時啟動你的麥克風，以便聽到你的交談。可以開啟app准用，檢查你已准許那些管道使用你的麥克風、鏡頭。

該操心的不光是駭客而已。你鍵入、口說、搜尋、購物動作，都可以設法追蹤。要不被駭取，最強的安全保護罩，就是實體遮住聲音、攝像不外送。遮罩有貴的，也有大約10元就買得到的。