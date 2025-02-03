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手機是細菌溫床 專家：4招消毒並預防生病

編譯陳韻涵／即時報導
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Image by Nino Souza Nino from Pixabay
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專家表示，手機可能是我們每天最常接觸的細菌和病毒載體，以下4招消毒妙方讓大家遠離病毒、預防生病。

現代人手機不離身，就連上廁所也不例外；眾人不斷滑手機的同時，卻未料到手機已成為糞便細菌、病毒滋生的溫床。

財星(Fortune)雜誌報導，多項公共衛生研究表明，手機上的細菌與微生物菌叢數量驚人。

2017年一項針對高中生手機的研究發現，每支手機上有逾1萬7000個細菌複製基因，複製基因愈多，細菌滋生的潛力愈大。

亞利桑納州大學(University of Arizona)研究人員發現，手機的細菌數量竟是馬桶坐墊的10倍，這些細菌包括大腸桿菌(E.Coli)、沙門氏菌桿菌(Salmonella)、諾羅病毒(Norovirus)、葡萄球菌(Staph)，以及奈瑟氏淋病雙球菌(Gonorrhea)等。

這些細菌可能會多次接觸使用者，根據資訊網站Reviews.org調查報告指出，美國人平均每天使用手機205次。

新澤西州聖名醫院(Holy Name Medical Center)的傳染病主任薩格(Suraj Saggar)表示，「人們上廁所時會拿手機出來滑，這時手機便暴露於細菌中；人們上完廁所再將手機放進口袋或包包裡，助長細菌滋生。」

專家建議，透過以下方式清潔、消毒手機，杜絕病原體滋生。 

馬里蘭大學聖功醫學中心(University of Maryland St. Joseph Medical Center)的感染預防主任舒馬特(Kim Shumate)表示，我們無時無刻都在使用手機，很容易接觸到多種細菌。

薩格表示，手機上最常見的細菌和病毒是大腸桿菌或沙門氏菌等源自糞便的細菌，另有諾羅病毒、流感病毒和普通感冒的鼻病毒(rhinovirus)等。

專家建議，使用70%的異丙醇(Isopropyl Alcohol)酒精濕巾擦拭手機表面，接著用超細纖維(microfiber)布擦乾。

另有些市售產品標榜可以殺死諾羅病毒或流感病毒，但舒馬特提醒，要仔細看這些消毒產品上的說明書，大多數消毒產品至少需在手機上停留三分鐘到五分鐘才有效，也有些產品只需停留一分鐘就能滅菌。

另外，不妨購買一個紫外線消毒箱，定時把手機放進箱內消毒。

流感 新澤西州 亞利桑納州

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