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綠手指出動 這5種蔬菜二月可開始播種了

編譯周靜芝 / 即時報導
豌豆。Image by Rajesh Balouria from Pixabay
豌豆。Image by Rajesh Balouria from Pixabay

新的一年等不及要開始園藝工作了？二月雖然部分地區仍有積雪與低溫，但春天即將到來，白晝時間稍長，可開始種植各種喜愛的蔬菜。無論住在哪裡，以下是居家生活網站Dengarden推薦可開始種植的5種蔬菜。

1. 蠶豆

蠶豆是二月開始種植的最佳蔬菜，如果在中下旬播種，就可在春末收穫這些美味的當令豆類。由於蠶豆的耐寒能力低至15°F，不需等到春天最後一場霜降過後才種植。值得注意的是，此時不要種任何其他豆類，它們會長得很弱或纏繞在一起，增加移植時的麻煩。

2. 甘蔥

是洋蔥的美味表親，體型較小、味道較甜，常用於法式料理中，可整顆燉或烤。甘蔥雖可在一月種植，但二月也不嫌晚。Dengarden指出，許多人喜歡種植球莖，因為可以從一顆長出多顆；但他們比較推薦用種子，不會攜帶影響這些作物的真菌疾病。

3. 芹菜

園藝專家尼曼（Valeria Nyman）表示，芹菜需要較長的生長季節與可控制的環境來發芽，可在二月的第一個星期開始在室內播撒種子。它們需長達10-14周才成熟，且完全不能忍受任何霜害；只有土壤溫度穩定在50°F後，才能移植到花圃中。她指出，芹菜種子需要適當溫度與濕度才能發芽，因此要使用塑膠袋或防寒墊。

4. 豌豆

許多人喜歡在春天直接將豌豆播種到土裡，但如果居住的地方春季非常潮濕寒冷，那麼二月先在室內發芽會更好；豌豆苗易在潮濕的土壤中腐爛，因此最好先在可控制的環境中播種。

5. 花椰菜

二月是播種花椰菜的好時機，在室內播種可以提早收成。它們的耐寒能力低至 32°F，因此不需等到天氣暖和才移植幼苗；事實上，如果將幼苗放在室內超過6周，很可能無法適應移植至戶外。

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