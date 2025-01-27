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習俗1次看 給長輩紅包「1禁忌」：錢不是用來創造紛擾的

記者賴香珊／南投即時報導
領紅包示意圖。圖／AI生成
領紅包示意圖。圖／AI生成

今天是小年夜，明天就是除夕，民俗專家廖大乙提醒，農曆新年發紅包，多數民眾知道紅包金額要吉利，盡量避免單數；但易忽略紅包別封口、不能折等禁忌，尤其是用過的舊紅包袋，最好是在除夕圍爐前處理化掉，以利新的一年迎財納福。

廖大乙指出，多數民眾都知道紅包金額要吉利，且要避免單數，因奠儀才包單數，帶有孤單之意；但1000在道教中具天地人合一寓意，有祝福精氣神飽滿，因此可以包，有百元鈔更喜氣。雙數中，「4」和「死」讀音相近更是忌諱，應避免。

準備紅包時，直式紅包表正財，橫式紅包則為橫財，使用紅包袋可視發放對象職業，或視有無投資來作選擇；且注意紅包袋別封口，要留活氣，長輩才會健康，財氣也才能流通；還有要用新鈔、新紅包袋，除舊布新，「一元復始，萬象更新」。

多數人會在除夕發紅包給長輩或小朋友，但務必注意，紅包盡量別在圍爐前發，團圓吃飽後再發紅，也才是「壓歲錢」；且送出去或拿到的紅包不要對折，財運福氣才不會打折；更要注意的是，用過的舊紅包袋，最好在除夕吃年夜飯前化掉。

廖大乙說，包紅包通常會應景使用生肖年紅包袋，且因過年紅包袋帶有福氣、財運，是受神明庇佑之物，不宜亂丟垃圾桶，也盡量別放到新的一年，建議最好在除夕圍爐前送至廟宇隨金紙燒化，或在見天處虔誠化掉，以利新的一年迎財納福。

另據聯合新聞網報導，知名作家黃大米提醒，若是有包紅包給長輩，要記得「一禁忌」。貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

黃大米在臉書發文指出，包給父母的紅包，就是父母的了，「他們要拿錢去幹嘛，或者拿錢給其他手足，你都不要管，因為錢給人家後，就是他們的，怎樣運用都是人家的自由」。

黃大米表示，任何事情都要回到初心，包紅包給父母是為了讓他們開心，既然他們選擇開心運用這筆錢，孩子也不該過度干涉，「總之，把錢給別人後，別人要怎樣用，真的就不要管了，如果你要管，不如就不要給，或者給少一點。錢是用來創造圓滿而不是紛擾」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「超級同感，使用者最大」、「給紅包是要圖個清靜，如果追問反而不清靜了」、「所以我會少給一點，這樣心裡比較不會不舒服」。不過也有網友表示，「是這樣說沒錯，但是真的有點難」、「會關心也是怕父母遇到詐騙，提醒他們小心防範」。

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