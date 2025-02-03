環保又省錢 四樣材料做出去味除垢洗衣精

DIY達人Jenny Gilland以四樣物品做出自製洗衣精，環保又省錢。(翻攝Jenny Gilland @TikTok)

環保風潮興起，愈來愈多人在追求健康和對地球友善之餘，也想縮減荷包開支，因此自製清潔劑越來越受到歡迎，但很多人卻害怕會很困難；Parade Home & Garden報導，DIY達人珍妮（Jenny Gilland）說，只要幾項物品就能自己做出液體洗衣精，不但省錢，還能減少環境中的汙染物及永久化學物質，也沒有詭異的香味，比較不會造成皮膚過敏。

珍妮在TikTok 影片中分享製作原料、方式和過程。首先先取一個耐熱容器，倒入半杯蘇打、四分之一杯瀉鹽、四分之一杯的小蘇打，以及半杯液體卡斯蒂利亞肥皂（Castile soap）。

報導指出，任何牌子卡斯蒂利亞液體肥皂都適用，布朗博士（Dr. Bronner's）則是最知名的品牌；若熱愛DIY，也可以參考自製肥皂愛好者艾麗（Elly Emmett）的做法自行製作。

將材料都倒入瓶中後，珍妮最後倒入四杯沸水，這也是為什麼一定要選用耐熱容器，接著攪拌一至二分鐘，讓粉末溶解且攪拌均勻；攪拌完成後以漏斗倒入半加侖的玻璃瓶或其他材質的瓶子中，再倒入常溫水直至滿瓶，自製洗衣精就完成了。

如果希望洗衣精帶有些許香味，珍妮建議可以在攪拌階段加入自己喜歡的味道的精油20到30滴。

珍妮說，自製洗衣精放久後會呈分離狀態，這時候適度的搖晃瓶身可以讓洗衣精再度混合均勻，當初製作時加入沸水就是為了減少洗衣精久置後的分離狀態。

珍妮說，這款鹼性的自製洗衣精可以分解油汙、髒汙和汙垢，也能把污垢洗掉，還能讓衣物更清新、更亮，想響應環保又想省錢的人，可以試試看她的做法。