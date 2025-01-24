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嚴寒與冰雪對汽車4大傷害 如何預防與處理

編譯周靜芝 / 即時報導
冬季氣候對愛車造成的影響，小至雨刷故障到輪胎漏氣。Image by Mircea Ploscar from Pixabay
冬季氣候對愛車造成的影響，小至雨刷故障到輪胎漏氣。Image by Mircea Ploscar from Pixabay

冬季氣候對愛車造成的影響，小至雨刷故障到輪胎漏氣。根據聯邦公路管理局資料，70%美國人居住的地區冬日嚴寒，平均每年降雪量達5英吋或以上。樂齡會（AARP）報導，以下是寒冷、冰雪可能傷害車子的4種情況，以及如何預防與處理。

1. 輪胎抓地力變弱

「消費者報告」汽車線記者沛斯頓（Benjamin Preston）表示，寒冷的天氣會讓輪胎變得更硬，亦即與路面的接觸變得更弱。

沛斯頓建議使用有山峰/雪花（triple-mountain-peak snow）標誌的四季胎，如果住在嚴寒且多雪的地區，則建議在天候惡劣時改用專用雪地胎。

寒冷的天氣也會造成輪胎內的空氣收縮，降低胎壓。沛斯頓說，應該定期檢查胎壓，特別是氣溫度大幅波動時。在胎壓不足下駕駛，會造成抓地力降低、延長煞車距離，以及增加油耗。

2. 雨刷故障

寒冷會使一般雨刷變得更硬、更脆，無法讓視線變清晰，美國汽車協會（AAA）維修經理貝奈特（David Bennett）建議購買適合冬季的雨刷，它們在寒冷環境中會更耐用。他說，雨刷應每六至12個月更換一次，如果雨刷在擋風玻璃上留下污漬，就表示已經磨損。

另一種情況是，雨刷卡住。沛斯頓建議，如果知道天氣即將變壞，可將雨刷從擋風玻璃上抬起；因為若擋風玻璃有濕氣，雨刷就會凍在上面，而勉強使用會加速雨刷磨損。

下雪天也會導致雨刷器與噴水頭凍結，為了防止雨刷和清洗噴嘴凍結，並讓擋風玻璃在寒冷的天氣下不結冰，沛斯頓指出，應保持雨刷水滿載，並使用冬季等級、結冰點較低的雨刷精。

3. 電池動力降低

電動車的電池就像人一樣，在華氏70度左右的溫度下運作最佳，在寒冷的環境中，動力就會減弱。沛斯頓說。他們在測試時發現，在寒冷天氣下，以時速70英里行駛時，電動車的動力會減少約25%。

受影響的不僅於此，他說，在駕駛時為保持車內溫度而運行的暖氣與座椅加熱器，都需要大量的電力；在寒冷天氣時，電動車駕駛應密切注意續航里程提示。

沛斯頓說，如果電池已使用相當時間，可到保養廠或汽車零件店做電池負載測試。貝奈特與AAA建議每三至五年更換一次電池。此外，備好附有鱷魚夾的迷你啟動器也是明智之舉。

4. 融雪鹽會腐蝕汽車

用來融化路面冰雪的鹽，也會影響愛車，因為鹽對金屬與其他零件都有潛在的腐蝕性。沛斯頓表示，全美除夏威夷外，每個州都會使用鹽來融化路面結冰。

他說，鹽會深入汽車底盤的縫隙，滲透煞車與燃油管路，以及所有敏感零件，造成極大損害。為了避免這種情況，他建議，每月至少去一次自動洗車場。

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