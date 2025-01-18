家務幹不完是自找的 簡約女靠12招邁向極簡生活

網友分享極簡生活，放棄大件植物，選擇易打理的小型綠植。示意圖。（取材自pexels.com@HOÀNG VŨ）

許多人推崇極簡生活，可以減少浪費，進一步達到環保的目的。有網友在小紅書 貼文直指「極簡後才發現很多家務都是自找的」，作者用自己的實踐詮釋了極簡生活帶來的便捷與幸福感。她在文中分享了12個改變家務方式的實用技巧，讓生活更加輕鬆有序。

在生活細節中，作者提到，放棄門口地墊和繁瑣的沙發清潔方式，改用可清洗的地巾和沙發墊，這不僅減少了清潔頻率，也讓家居看起來更加整潔。為了進一步減輕清掃負擔，她將鞋櫃抬高，方便鞋子脫下直接放置，避免堆積在門口影響視覺美觀。

廚房和玄關是雜物集中地，作者選擇將收納重點放在抽屜設計上，使雜物分類井然有序，台面不再堆積雜亂。同時，她強調通頂設計的櫥櫃大幅減少了灰塵的堆積，不僅減少了清潔工作，也為儲物提供了更多空間。在浴室中，她選擇用智能馬桶蓋取代傳統馬桶坐墊，減少了滋生細菌的可能性，還提升了使用的便利性。

在水槽設計方面，台下盆比台上盆更易清潔，而抽拉式水龍頭讓清洗過程變得高效且便捷。這些設計上的小改變，讓居家日常變得更輕鬆省力。此外，作者還提到，選擇懸空或落地的家具可以避免死角積灰，讓清潔工作更加高效。

她進一步指出，居家裝飾不必過於繁瑣。例如，放棄桌布和大件植物，選擇易打理的小型綠植，既能增添生機，也不會增加額外的清潔負擔。這種從裝飾到功能的全方位簡化，讓居家生活回歸簡單實用。

這篇文章不僅分享了極簡生活的實用技巧，還啟發人們重新審視家務中的繁瑣與必要性。通過簡化設計與習慣改變，不僅能減少家務負擔，還能提升居家幸福感，讓生活變得更加有序和優雅。

其他網友也分享「千萬不要裝抽拉龍頭！水小得像眼淚。愛乾淨常常擦洗的人千萬不要裝！裝普通龍頭好多了」、「我都是直接在浴室門口放一件不要的衣服，洗完澡脫掉鞋子在門口衣服上踩一踩，穿乾鞋子。因為懶得洗，常常換也是一筆費用」。