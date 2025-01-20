茶、咖啡、可樂、紅酒 哪個最會讓牙齒留下污漬

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一位牙醫揭露了四種常見的飲料中，哪一種最容易產生牙漬，並表示他對結果感到「震驚」。

每日郵報報導，加州 比佛利山莊牙醫麥迪森（Miles Madison）以四顆拔出的牙齒，將它們浸泡在咖啡 、茶、可樂和紅酒中10天。

在社群媒體以gumfather為名的麥迪森將結果發布在抖音（TikTok），他說，很意外看到紅酒對牙齒的驚人影響。

影片中，麥迪森舉起杯子，發現牙齒幾乎全被染成紫色。他表示，紅酒染污了整顆牙齒，琺瑯質、牙根，全部都染上顏色。

一杯可口可樂 對牙齒的影響也不小，不僅會使牙齒染色，而且還會侵蝕表面，形成小「洞」；麥迪森指出，這是因碳酸飲料所含的酸性物質所致。

在這場實測中，茶打敗了咖啡，前者造成的牙漬最淺。麥迪森展示了咖啡的結果，牙冠變成黃色，牙根則呈深褐色；他說，牙根表面的礦物質不如琺瑯質多，所以容易染上顏色。相較之下，茶葉雖結果相似，卻沒有那麼明顯，牙根呈淺棕色。

網友也對結果感到震驚，一人留言說，「天啊，這些都是我最喜歡的飲料」；另一位表示，他下次會改點一杯水。

郵報指出，麥迪森的測試並不能反映真實的生活狀況，因為人們不會讓牙齒連續浸泡在飲料中10小時；然而眾所周知，咖啡、茶、可樂與紅酒等熱門飲料，以及其他如吸菸等習慣，都會使牙齒染上污漬。

在多數情況下，牙漬純粹是美觀問題，不表示牙齒本身有問題，且多數污漬是可以去除的。

但牙齒若長期泛黃，可能是在進食酸性水果或飲料後，太快刷牙所致。因為酸性物質會在短時間內弱化牙齒中的白色琺瑯質；如在這種狀態下刷牙，就會露出牙齒中稱為「牙本質」（dentin）的略黃部分，改變整體色調。

某些藥物如四環素類抗生素，也會改變牙齒顏色，這是由於與唾液產生作用，使牙齒變成褐色或灰色。

雖然大部分的牙齒顏色變化不用擔心，但牙醫建議人們要特別留意一種變化。他們表示，如果一顆、甚至多顆牙齒變成灰色，可能是神經受損的跡象，應盡快就醫。