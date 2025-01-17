別累死自己 三寶媽「15分鐘法則」快速打掃完整個家

三寶媽Mai Zimmy分享她的打掃方法，讓她能以90分鐘完成家中清潔。(翻攝Mai Zimmy Instagram)

打掃家裡是煩人累人的工作，若是還有小孩要照顧的父母，好好將房子打掃一番更是難上加難。一位三寶媽齊米（Mai Zimmy）想出了「15分鐘法則」，讓她在90分鐘就能完成打掃工作；她的方法被網友稱讚非常聰明，也認同她說不用每次打掃都一定要深度清潔累死自己。

Parade Home&Garden報導，育有三個孩子的齊米每天生活十分忙碌，她因此想出「15分鐘法則」打掃家裡，她也把過程影片分享在自己的Instagram。

齊米將家事分為六個項目，分別為清掃浴室、物品歸位、除塵、吸地和重點式吸地毯、拖地、倒垃圾，她以計時器在每個項目計時15分鐘，每個項目只做15分鐘，時間到了就停手並進行下一階段。

齊米說她很實際，她承認家中並非一塵不染，她也不奢望每次打掃都要清潔到每一個角落，但透過15分鐘法則，她可以打掃到家中每個房間，讓家裡整潔，但又不是花太多時間做深度清潔。

若15分鐘法還是讓人覺得麻煩，可以試試「籃子法」。在家中各處放置籃子，每天晚上把需要收拾的東西放到籃中，周末較有空時再一樣樣拿出清潔或收拾歸位，這樣既能節省平日的時間，家裡也能維持表面整潔，因為所有的亂七八糟都藏在籃子裡。

另一個方法是從家裡最髒亂的房間開始清掃，或是從最讓人感到焦慮的地方開始。訂下要清潔整個房間的目標，完成後再打掃下一個地方，不管第一個地方是水槽堆滿髒碗盤的廚房還是好幾周沒掃的浴室，就來個徹底清掃，因為對很多人來說，他們一旦著手打掃就會持續進行，有時候也是因為他們不想很快又要再掃一次。

清潔專家也分享讓人專注於打掃的方法。對於那些極度討厭打掃的人，專家建議可以戴上無線耳機，打開自己喜歡聽的podcast或音樂，再把手機放到看不到的地方，如此一來就不會一直分心看訊息。