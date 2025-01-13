她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

示意圖。Image by Anna Lisa from Pixabay

商業暨娛樂新聞網站「商業內幕」(Business Insider)撰稿人凱利(Ann Kathryn Kelly)2012年買下目前居住的房子，近幾年花了約1萬2000元翻新前方樓梯下方的50平方呎小浴室，整建後使用起來發現有缺失，後悔做了其中5件事。

凱利2012年買下這棟房子時，格局和裝潢已顯過時。一個有污漬的壓克力材質浴缸被塞在靠馬桶的半牆後面，藏在傾斜天花板下，身高超過5呎就沒辦法站著淋浴。

凱利著手裝修，重點包括徹底拆除並更換牆柱、重新貼瓷磚、處理管道和電氣、換上新的固定裝置和配件、石膏板並且油漆。

翻新過後，浴室變得明亮而有現代感，鋪滿黑白相間的瓷磚，淋浴間也換位置，但是，凱利還是犯了五大錯誤。

第一錯誤：浴室的門一打開，就可從客廳看到廁所。

當初木匠說服凱利改變從走廊開門，而將鉸鏈從右側移到左側；門本來是往浴室裡開，後來變成朝外開，不會再撞到門後新的壁掛式水槽，但是，客廳裡任何人都可一覽無遺看到馬桶。如果重來，她不會改變門打開的方向，而是將馬桶隱藏起來，將水槽放在對面牆上。

第二錯誤：白色瓷磚地板看似優雅，每一粒髒污卻看得一清二楚。

瓷磚黑白設計很棒，亮白磁磚圍繞著拋光的黑色中心，剛完工時非常漂亮；但使用幾天後，地板骯髒不堪，白色地板留有污垢。每周必須跪下來擦洗。

第三錯誤：放置洗髮精和衛生紙的淺壁嵌件不實用。

凱利在磁磚淋浴間加了一個陶瓷嵌件，又在衛生紙捲中添加另一陶瓷嵌件，結果兩個都太小了。淋浴嵌件只能放一瓶用品，早知道選擇更高更寬的嵌件，那樣就可擺放兩個更大的瓶子，洗髮精和護髮精都放得下。

第四錯誤：浴室裡只有一面是石膏板材質乾牆，其他都貼磁磚，乾牆離天花板很近。

凱利在乾牆上掛一面鏡子，同住的90歲母親身高5呎，發現即使踮起腳尖照鏡子也只能看到頭頂。為了解決這個問題，必須把牆上所有瓷磚都除掉。

第五錯誤：希望能安裝一個內建淋浴凳。

凱利的母親行動還算敏捷，但畢竟已90歲了。目前淋浴間配有扶手，凱利希望當初能多付點錢安裝內建淋浴凳。買柚木長凳放在淋浴間不失為解決之道，但凱利想想，如果有鋪上瓷磚的長凳會更時尚好看。