在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

美國人認為公共場合大聲說話很不禮貌。示意圖，非新聞當事者。(路透)

全球文化差異相當大，偶爾可能因為不同的生活習性，導致不同民族間的誤會，甚至被認為不禮貌。網友討論「在美國被認為不禮貌但華人 卻意識不到的行為」，不少在地人直指是「講話很大聲」，由於華人性格比較熱情活潑，經常不小心放大音量，可能在不自覺的情況下被誤認無禮。

美國人重視的生活禮儀主要體現在尊重與禮貌方面。常見的禮儀包括見面時使用簡單的問候如「Hello」或「How are you?」、保持適當的肢體距離、不隨意打斷別人說話、在公開場合保持音量適中等。在社交場合，守時是基本禮儀，被視為對他人的尊重。

此外，餐桌禮儀也很重要，如用餐時避免發出聲響、吃飯前等候所有人到齊或用餐邀請發出後才開始進食。在家庭和社區生活中，美國人習慣說「請」（please）和「謝謝」（thank you），並尊重他人隱私，進入他人空間時通常會先敲門，這些細節都反映出對個人權利和空間的重視。

一名網友在小紅書 貼文詢問，「在美國有哪些被認為不禮貌，但華人卻意識不到的行為？」

其他人紛紛留言「排隊貼前面的人很近」、「不給小費」、「在餐廳揮手叫服務生」、「講話很大聲，吃東西發出響聲，在電梯講電話，打噴嚏不掩嘴巴，吃飯時候在餐桌擤鼻涕」、「問個人隱私有沒有對象同性戀異性戀啥的」、「一群人大聲說話」、「Costco整箱的水果，果子擺放齊整拿走一箱了事，可偏要一個一個的挑，來個大換位，順眼的進來不順眼的擺放到旁邊箱子裡，旁邊觀眾一臉的鄙視」。

還有人說「常見一堆人圍著一個景點，看起來是在看風景，其實是在排隊拍照。你如果看見人下來了直接過去拍，就是不禮貌」、「不幫人拉門、不讓裡面的人先出來再進去」、「當對方很熱情的問你需不需要XXX的時候，很多國人常常只說no」、「插話，不自覺的在跟別人對話的時候打斷別人」、「講話不直視對方眼睛」。