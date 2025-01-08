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網紅拍新家開箱片意外「一失誤」 粉絲驚喊：快換鎖

世界新聞網／輯
TikTok網紅Tabitha Swatosh近日搬新家，她拍新家開箱影片時讓鑰匙整支入鏡，被粉絲警告會招來危險。(翻攝Tabitha Swatosh TikTok @tabithaswatosh)
TikTok網紅Tabitha Swatosh近日搬新家，她拍新家開箱影片時讓鑰匙整支入鏡，被粉絲警告會招來危險。(翻攝Tabitha Swatosh TikTok @tabithaswatosh)

有超過一千萬粉絲追蹤的TikTok網紅塔比莎（Tabitha Swatosh）去年底搬家，但她在拍新家開箱影片時，竟將大門鑰匙整支入鏡，被網友警告此舉能讓有心人士複製鑰匙，可能會招來危險，塔比莎的男友也在看了留言後趕緊把整組鎖換掉。

Realtor報導，在TikTok名為「Tabs」的網紅塔比莎是模特兒及歌手，在TikTok有1490萬位追蹤者，她去年底從加州洛杉磯搬到田納西州納什維爾。

塔比莎入住新家的第一天，她興奮地拍攝開箱影片。影片中一開始塔比莎坐在車中，告訴粉絲她把新家的瓦斯和電力都弄好了，接下來只需拿到鑰匙就能正式入住，鏡頭接下來轉換到塔比莎的男友麥可（Michael Sanzone）和友人搬行李，最後塔比莎拿著鑰匙開門，開心進入新家，她開門前在鏡頭前展示鑰匙，鑰匙開鎖部分全部入鏡，沒有任何遮擋，影片有4百萬次點閱。

@tabithaswatosh

HOME SWEET HOME 🥲

♬ sonido original - Joaquín Sebastián Amaya

報導指出，塔比莎在影片中非常開心，卻不知道自己的無心之舉犯了嚴重大錯，不少粉絲也發現此事的嚴重性，留言提醒塔比莎讓自己暴露於危險之中。

有網友說，塔比莎沿用前屋主留下的鎖是很危險的，因為她不知道前屋主是否已交出所有鑰匙，另外在鏡頭前讓自己家的鑰匙整支入鏡，讓有心人士能複製並登堂入室，不少粉絲在留言區要塔比莎趕快換鎖。

私人調查公司Nighthawk Strategies在網站上表示，一支實體鑰匙或其照片就能透露很多訊息，上面會有鎖的牌子，側邊的鋸齒凹槽或槽口也能讓人知道鎖內有多少相應的銷釘，有心人士只需一張鑰匙的照片，就能透過3D列印技術或鑰匙切割技術複製出一把一樣的鑰匙。

麥可看到網友留言後立刻到家得寶（Home Depot）買鎖，他說為了避免塔比莎再犯相同的錯，他要把家中全部鎖換掉，改成電子鎖；麥可在自己的TikTok分享他花一小時裝新鎖的影片

@sanzone

I was fully convinced I got the wrong one…

♬ original sound - Michael Sanzone

TikTok 田納西州

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