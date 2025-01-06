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DIY安裝家中檯面？專家警告提防一種危險材質

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Ryan Doka from Pixabay
示意圖。Image by Ryan Doka from Pixabay

喜歡DIY的人要小心了，專家警告，在家中自行安裝光滑的石材檯面，而導致肺部健康受損的事件不斷增加。

每日郵報報導，近年來人造石（又稱石英石）檯面因經濟實惠，越來越受歡迎，2010至2018年，全美的石英石檯面進口量暴增800%。

但這類石材在切割時所產生的粉塵被人體吸入後，會對肺部造成無法治癒的傷害，症狀包括咳嗽、呼吸急促或胸痛。這種被稱為矽肺病或黑肺症的疾病，除非接受肺部移植，否則有如被判了死刑，但移植手術也只能為患者多爭取幾年時間。

美國肺臟協會（American Lung Association）發言人艾爾-哈珊（Afif El-Hasan）指出，如果打算自己安裝家中石英石檯面，應使用適當的安全設備來保護健康。他說，即使是在家DIY，也要像專業建築工人一樣，重視肺部的健康。

伊利諾伊州石材經銷商Granite Selection指出，切割石英石檯面的最佳方法是使用帶鑽頭的圓鋸；安全起見，專家並建議要戴上為建築業設計的緊密N95口罩。CDC稱，這種口罩可過濾95%以上空氣中的微粒。

專家表示，護目鏡也是必要的物品，因細小的灰塵很容易飛散到空氣中；此外，切割石頭會產生極大的震動，需要耳塞來保護耳朵。

石英石的普及，已導致數以千計的建築工人罹患矽肺病；全美每年有超過300名工人死於矽肺病，另有數以千計者被診斷出罹患此病。

據估計，美國有10萬名石材製造工人，因接觸粉塵而有罹患矽肺病的風險；但加州工業關係部（DIR）指出，這種疾病經常被誤診，因此實際人數恐怕更高。數十年來，矽肺病一直影響著從事採礦與隧道挖掘等工作的年長男性。

人造石檯面是由90%的研磨石英與10%的樹脂及顏料組成，由於比天然石材便宜許多，因此大受歡迎；它的光澤表面與耐用等優點，更讓它成為現代廚房的寵兒。1960年代首度推出後，在90年代便成為廚房、浴室檯面普遍被使用的材質。

然而，人造石材料含有更多的結晶二氧化矽，這種二氧化矽灰塵被稱為「另一種石棉」。艾爾-哈珊表示，由於混合了這些有毒物質，在家DIY進行檯面安裝前，必須瞭解對健康可能造成的威脅；一旦安裝完成，廚房和浴室的石英石檯面便不用擔心會有礙健康了。

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