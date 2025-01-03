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這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

編譯周芳苑／即時報導
洋蔥。Image by Joseph Mucira from Pixabay
洋蔥。Image by Joseph Mucira from Pixabay

一般來說，洋蔥如果放在乾燥、陰涼、空氣流通、避免陽光直射的地方，保存三個月不成問題；如果想要更方便省事，另有一個不尋常的撇步非常有效，只要利用一雙尼龍褲襪，有效期可拉長到八個月、甚至更久。

要注意的是，洋蔥放在冰箱其實不對，因為如果冰箱潮濕，洋蔥會更快變質。

褲襪保質法聽起來很奇怪，但操作方式簡單、而且真的有神奇效果。

所需要的工具是一雙乾淨的尼龍褲襪和一把剪刀。用剪刀從褲襪的腿部一刀剪下，而後將洋蔥放入其中一個腿管，讓洋蔥滑落到褲襪的腳趾部份，緊挨著洋蔥打一個結，之後再繼續放入另一顆洋蔥，如此不斷重複，直到整個腿管幾乎裝滿，頂部留一點空間綁出一個環，這麼一來，就可以將一串串洋蔥整齊掛在食品儲藏室的掛鉤或手把上，要用的時候再解開取出。

這一妙招的精髓是讓每一顆洋蔥隔開，讓氣流怡到好處的流動，不會因為洋蔥彼此相連而受干擾。重點在於，一顆顆洋蔥相互接觸很可能加速腐壞。

尼龍褲襪究竟有什麼神奇之處可以讓洋蔥保存這麼久？

首先，尼龍纖維具有防潮性，可提供良好的乾燥環境，其次，網狀織法有助於通風透氣，這是延長蔬菜壽命的兩大必備要件。此外，褲襪的伸縮性為每顆洋蔥提供足夠空間，洋蔥本身的重量自然將彼此拉開些許距離，讓良好氣流這個要素發揮得淋漓盡致。

褲襪保鮮法也適用於其他需要乾燥、通風環境的蔬菜，例如大蒜和青蔥。要注意的是，妥當放入尼龍褲襪後，應吊掛在黑暗、涼爽處。

即使正確儲存，時間久了，洋蔥還是可能從頂部冒出綠芽，由於褲襪有彈性，綠芽冒出來就有足夠的空間伸展，而且千萬不要擔心，發芽洋蔥可以安全食用；以為洋蔥發芽就表示有問題，是人們對洋蔥長久以來的一大誤解，看到發芽就冒然丟掉會造成食物浪費。

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