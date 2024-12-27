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碗盤在洗碗機放對位置了嗎？專家分享6技巧

編譯尤寶琪／即時報導
洗碗機。Image by beauty_of_nature from Pixabay
洗碗機。Image by beauty_of_nature from Pixabay

聚會季節，廚房裡的洗碗機可以說是家中最有用的家電。從小吃碗到配菜盤、甜點杯和大量的玻璃杯，如你在接下來的幾周內要不斷地接待親朋好友，那你很可能甚至每晚得洗上好幾次晚。

要確保所有餐具和玻璃器皿能盡可能的洗乾淨，重點在於正確該如何正確的堆疊碗盤；英國消費者權益組織「Which?」洗碗機專家勞克林(Andrew Laughlin)在TikTok上分享了他的秘訣。他的建議很簡單，那就是「確保每個東西之間都有間隔」；大型餐具放在後面，不要放在中間；盤子朝前擺放；確保沒有東西擋住噴水臂。

如何裝載洗碗機：

1. 不用事先沖洗碗盤

「只需要把剩菜倒掉，然後將碗盤放到洗碗機中即可，」勞克林表示，「它的清洗循環過程中會先進行預洗，所以事先手動沖洗只是在浪費水。」

2. 確保水能循環

由於噴水臂是位在底架的下方，勞克林建議把骯髒的一面朝內，碗和平底鍋朝下。

「我會確保每個物件之間有空間，好讓水能循環；大小物件交替擺放也會有所幫助，」他補充道。

3. 將最髒放在底架

勞克林解釋：「永遠將像是烤盤等最髒的東西，放在較低的架子上，因為那裡的水壓和溫度最高。」

不過，如果如果你同時有很髒和不太髒的物品要洗，那勞克林建議，先用強化循環來單獨清洗很髒的物品，這樣能將水溫提高到華氏70度，同時也會增強水壓。

4. 玻璃杯、杯子和保鮮盒放最上層

因為頂層溫度較低，所以建議用於放置玻璃杯、馬克杯和保鮮盒等物品，這樣比較不容易造成保鮮盒因高溫而變形。

在理想情況下，杯子應放置在中間，玻璃杯則放置在兩側，因為兩側是噴射壓力最大的地方。若是有較大的玻璃杯或長柄杯，勞克林則建議將頂架調整到最低位置。

5. 千萬別超載

雖然建議把洗碗機裝滿再開洗，但超載則是「一大禁忌」。

勞克林建議，先跑半負載或浸泡選項；他說，如果沒能一次裝滿洗碗機，但還不想開機，那浸泡選項可以確保髒碗盤不會散發異味。

6. 聰明擺放刀具

鋒利的日常刀具可以面朝下放入餐具籃中，這樣當你把東西從洗碗機拿出來時，才不會割傷自己；不過，話雖如此，勞克林建議手洗切肉刀等鋒利的刀具，因為機器容易讓刀片變鈍。

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