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聖誕大餐剩餘食物 獸醫：這些不要餵狗

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Sven Lachmann from Pixabay
示意圖。Image by Sven Lachmann from Pixabay

分享並不一定都是好事。聖誕節時，不論從餐桌上夾些食物，或是將吃不完的餵給愛犬，看似無害，但這種善意可能會危害牠們的健康。

紐約郵報報導，在節日過後，寵物專家提醒主人，從常見的食材到季節性的菜餚，對狗兒來說都是有風險的食物。獸醫英格里斯（Joe Inglis）表示，每天都吃相同食物的狗兒，如果吃到其他點心，可能會有不良反應。

據每日郵報的報導，幼犬不應該食用布丁、蛋糕或巧克力等甜點，因為這些都含有糖、脂肪與牛奶，且巧克力中的咖啡因和可可鹼對牠們有害。

新聞周刊指出，一些不含可可的甜點可能含有木糖醇，這種甜味劑可能會導致動物低血糖與肝衰竭；此外，由於聖誕節必吃的義大利水果麵包Panettone在今年冬天大受歡迎，這種鬆軟的甜麵包含有葡萄乾、糖煮橘子等乾果，對狗兒有害，可能導致腎衰竭。

堅果，也在禁止名單上。雖然並非所有的堅果都有害，但由於脂肪量高，可能導致肥胖與胰臟炎；若是含鹽，還會有造成窒息的危險，例如夏威夷豆，如果狗兒吃下，可能導致虛弱、嘔吐與腹瀉。

狗食網站tails的專家建議，如果愛犬吃下大量堅果，並出現症狀，建議儘快找獸醫診治。

洋蔥與大蒜是多數菜餚中常見的食材，因為屬於蔥科植物，含有硫代硫酸納化合物，對狗兒健康也不利。根據美國犬業俱樂部（AKC）的說法，攝取硫代硫酸鈉會破壞紅血球、造成溶血性貧血。

聖誕大餐難免有剩菜剩飯，但肉類、乳製品與麵包易成為細菌與黴菌的溫床，對狗狗健康構成威脅。同時，火雞等肉類的皮對幼犬來說含有過多脂肪；骨頭則有窒息的危險，一旦吞食會對內臟造成嚴重破壞。

英格里斯建議，可以用類似自己吃的食物為愛犬製作聖誕大餐，例如將蔬菜與火雞肉攪碎，加入他們的食物中，但避免香腸與肉汁等較鹹的食物。他說，有些狗喜歡舔主人餐後的盤子，這雖不致造成傷害，但剩菜剩飯可能又肥又膩，「不是個好主意」。

聖誕節 義大利 寵物

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