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新年想大掃除卻沒動力？試試「十天挑戰」無壓完成

世界新聞網／輯
TikTok網友Emeline整理前(左)和整理後(右)截然不同。(翻攝Emeline TikTok @emelinechang)
TikTok網友Emeline整理前(左)和整理後(右)截然不同。(翻攝Emeline TikTok @emelinechang)

新的一年將至，很多人會趁年末大掃除，在整潔舒適的環境中迎接新的一年，但對於習慣拖延的人來說，最難的恐怕是如何起頭；有網友在TikTok發起「十天大掃除挑戰」（10 Day Cleaning Challenge），試圖將這工作遊戲化來增加誘因，專家也提供讓人能有開始動力的秘訣。

Parade Home and Garden報導，艾米琳（Emeline）是在自己的TikTok帳號「@emelinechang」上進行十天大掃除挑戰的眾多網友之一，艾米琳將家中分區，把打掃工作分配在十天完成。

專欄作家喬伊斯（Kathleen Joyce）說，她很喜歡把繁重、無聊的打掃工作像十天挑戰那樣拆解成一個個容易達成的小任務，也能更容易掌握進度，在一天內把房子打掃完是項艱鉅任務，但若連續十天每天清潔家中一個角落或一個區域，每天打掃結束時都會直接感受到打掃過區域的不同。

為了讓人更有打掃動力、更容易起頭，喬伊斯給出一些建議，首先是要依照自己的條件和環境擬定最適合自己的打掃計畫，例如天數可以改成五天或七天，也不一定要非得在新年到來前打掃完。

喬伊斯說，除了調整時間，空間也可以調整，例如艾米琳第二天清掃櫃子，但喬伊斯的家沒有那麼多櫃子需要打掃，反而是有其他更髒亂的地方更需要清潔。喬伊斯建議可以用清單列出家中需要清掃的項目及優先次序，可以幫助清掃更完全。

@emelinechang

10 day cleaning challenge 🧼💫 ~ day 1: junk closet declutter 🧺 let’s welcome the new year with a clean home/space together 🐍✨ #home #cleaning #homecleaning #declutter #newyearcleaning #newyearnewme #closetdeclutter #homeorganization #2025 #interior #cleaningmotivation #cleantok #cleaningchallenge #challenge #interiordecor #homeinspo #motivation #wellness #productivity #inspiration #cleanhome #clutter

♬ Love Letter - Cavendish Music

喬伊斯說，大部分的人都不希望花太多時間在打掃上，她說她若給自己設定完成打掃工作的時間，她會為了想在時間內達成而更有衝勁，這也能幫助她注重整體改善而非追求完美，她建議大型打掃設定一至二小時，小型的15至30分鐘。

喬伊斯說，忙著打掃時也不要忘了獎勵自己，有些人很需要獎勵，需要更多誘因的人可以多花一點時間或金錢，在完成每一階段時犒賞一下自己，也會更有開始下一階段打掃的動力。

TikTok

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