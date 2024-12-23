和毛小孩同睡一張床？醫生警告眼部易染寄生蟲

示意圖。Image by Pexels from Pixabay

數百萬家有寵物 的人都會做的一件事，醫生警告，可能會造成眼部寄生蟲感染。

網路媒體indy100報導，數百萬人每天做的許多事都可能對健康造成危害，例如早上起床第一件事就是整理床鋪或吃某些食物；但現在，一位醫生警告，如果和狗兒一起睡在床上，會增加眼睛感染寄生蟲的風險。

眼科醫生佛里德瑞契（Dan Friederich）經常在社群媒體 分享他的專業知識，內容包括如何更好地保護眼睛，以及要注意哪些警訊，獲得成千上萬的瀏覽數。

在一段影片中，佛里德瑞契透露，他發現寄生蟲在人們眼睛裡的頻率「比想像的要高許多」，主要是因為與寵物一起睡在床上。

佛里德瑞契指出，有種常見的蠕形蟎蟲（Demodex），會出現在人們的睫毛上。當他在某人的眼睛裡看到這種寄生蟲時，會問的第一個問題就是：「晚上是否和你的狗一起睡覺？」

他解釋說，狗是睫毛和眼睛感染寄生蟲的最主要原因；如果可以的話，不要和動物一起睡覺。

在影片的留言區，佛里德瑞契回覆了一些抖音 （TikTok）網友對於蠕形蟎蟲危險性的疑慮。他說，它們會刺激眼睛、造成視力模糊，有時甚至會造成睫毛脫落；一旦感染這類寄生蟲，使用非處方藥「其樂得」（Cliradex）泡沫劑就能輕易治療。

佛里德瑞契也表示，貓不會造成同樣的問題，並說明每個人臉上都有少量的蠕形蟎蟲；這種皮膚的「蟲蟲危機」常會被誤認為是敏感性膚質、皮膚乾燥或酒糟性皮膚炎。