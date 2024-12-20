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明日冬至…「剝極而復」有禁忌 民俗專家：宜靜不宜動

記者潘奕言／屏東即時報導
冬至最廣為人知的習俗就是吃湯圓。圖／本報系資料照
冬至最廣為人知的習俗就是吃湯圓。圖／本報系資料照

21日是冬至，是一年中白天最短、夜晚最長的一日，民俗專家許志泰表示，冬至是陰氣達到極盛後轉衰，陽氣開始萌發的日子，除了吃湯圓、冬至補身外，也有祭祖、祭天地等習俗，建議在這陰陽交替之日要安靜養生，為來年積蓄元氣。

今年冬至的時間在中原標準時間12月21日下午5時21分，許志泰說，24節氣中的大雪到小寒間為「子月」，約為農曆11月期間，在易經上為「復卦」，上地下雷，生機藏在地底下，為陽氣歸來、生氣勃發之象，故有「冬至一陽生」之說。

冬至為子月之中，陰氣到這天達到極盛後轉衰，陽氣開始滋長，陰消陽長，白天也從冬至開始一天天變長。冬至看上去一片死寂，卻暗藏無限生機，是「剝極而復」之象，易經《序卦》寫道，「物不可以終盡剝，窮上反下，故受之以復。」

對古人來說，冬至非常重要，有深刻的文化內涵，各地也有相應的民俗活動，主要都有「慶祝陽氣回升」的寓意，最廣為人知的就是吃湯圓，因湯圓圓滾滾形狀，象徵著未來一年團圓、美滿，也會以湯圓祭祖、祭天地。

古代帝王冬至會親自祭天，以祈求國泰民安；現代人冬至祭祀誠心即可，祭祀前淨手淨身，可供奉湯圓等糕點，及新鮮完整的水果，若要更豐盛可準備牲禮、飯菜、茶酒等。

因冬至是陰陽交替之日，強調要「天人合一」休養身息、安心靜養，為來年積蓄元氣。除了可吃羊肉、喝薑湯等達到禦寒和補身的功效，也有一些禁忌，包括不宜熬夜晚睡、不宜搬家動土、不宜辦喜事、不宜剪頭髮、不宜穿黑色或深色衣服等，都與冬至「宜靜不宜動」的觀念有關。

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