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繡球花如何順利過冬？ 園藝師曝用這方法…

記者張聲肇/即時報導
繡球花。路透
繡球花。路透

繡球花要如何處理，才能順利過冬？ 園藝師認為最好的辦法就是：別去管它。

英國園藝專家說，氣溫不到結霜程度之前，把繡球花包好、蓋好，不要讓它直接承受風霜冰雪，就完成了「順利過冬」手續，等明年最後霜降天後打開，它就會再現芳姿。「任其自然」是要點。

當然，放手、放心之前，前述「包好」、｢蓋妥｣的前提要做到，也是關鍵。

夏普莉在臉書「英國園藝」群組發布她的繡球花垂頭喪氣消息後，很多同好表示關切。許多熱衷園藝的臉友立刻分享「搶救心愛植物」的心得，說沒關係，明年春天它會再現生機。

這批有多年園藝經驗的花友認為，有些花就是要任其自然，讓它們進入「自然冬眠」期。萊特（ Leela Wright）說，「春天到來之前，讓它睡，沒關係，等它醒來，會長得更大、更壯。這段時間，就完全別去管它。」

艾德蒙茲（Sue Edmonds）也說，「它在冬眠，任它睡個夠，最後一次霜降天過後，把舊花剪掉，到了夏天，它又會再繁花錦簇。」

戴維斯也有這方面的經驗，幫忙作證道：「不再下霜後，把老花剪掉，到明年，它會再度發芽滋長，茂盛如初。」

「綠手指」瑪莉（Elaine Marie）安慰夏普莉，「你的花沒死！我的看起來更慘，可是目前最好的做法是甚麼都別做，春天到了把枯花摘掉，就得了。」

塔許（Marian Tash ）也認同這個做法：「春天之前絕對不要把花頭（flower heads）剪掉，它們可以保護新的花蕊不被凍傷。」

希普（Therese Heap ）警告花壇新人，「太早把舊花剪掉的話，明年也許它就不開花了。冬天讓它垂頭喪氣無妨，到了春天，它會長得更好。」

園藝專家建議，在繡球花的根部四周鋪些樹皮屑，既可保護根部，又可增加土壤的養分。

他們的共識就是：冬天別去管它，明春它自會生機蓬勃，再展繁花。

夏普 繁花 臉書

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