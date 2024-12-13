冬季降雪前 車上先備好這些必需的工具

Image by Pexels from Pixabay

雅虎（Yahoo）生活網站撰稿人麥克格羅（Chris McGraw）在密西根長大，自從定居科羅拉多州山區後，開車時經歷過不少暴風雪 。他說，冬季開車上路大部分時間都很愉快，但也有例外，例如他在冰島 的零下低溫 ，在路邊拋錨了18小時。

麥克格羅表示，冬季開車最大的挑戰之一是輪胎打滑，但這不表示得在毫無準備下上路，在後車廂裡放些必備物品與工具，就能為風雪天做好準備。

冬季胎與防滑鏈

有句話說，在身體與地面之間的東西上省錢並非明智之舉，這指的是鞋子、床墊，以及汽車輪胎。麥克格羅說，所謂的四季胎（all-season tire）並不適合所有季節，它們只適用於較暖的天氣，也就是美國大部分地區的春、夏和秋季。理想情況是，應該在初霜前後改用寒冷、結冰路況適用的冬季胎（winter tire）。

如果不想裝上冬季胎，或是剛換了新的四季胎，輪胎防滑鏈與止滑襪也是應對緊急狀況的選擇；不過因安裝有些麻煩，麥克格羅表示，最好在需使用前在家多練習，而不是在繁忙、結冰的高速公路旁才臨時抱佛腳。

救援裝備

幾年前，麥克格羅和朋友開車到密西根州北部滑雪，因為走錯路，被困在國家森林路邊的雪堆裡。幸好有輛皮卡駛過，車上還有一套拖車帶；幾分鐘內，駕駛與他兒子就將麥克格羅的車從雪中拖了出來。

麥克格羅說，自此他就把救援裝備例如雪鏟、折疊式輪胎牽引墊、接電啟動器、急救箱、拖車帶等放在車後箱，尤其是在冬季長途旅行時，這些工具不會佔用很大空間，但在緊急情況卻能幫上大忙。

保暖睡袋

多年來，麥克格羅一到冬天就把0度超輕羽絨睡袋扔在車後座，心想有備無患。他說，有一年在飛往冰島工作時，雖然露營車內有暖氣，但他還是帶著睡袋；旅行數百英里之後，車子拋錨、暖氣也沒了，而睡袋是唯一能讓他保暖的東西。現在他會在秋末就將它扔進後車箱，直放到春天。

其他必備物品

無論是在路上遭遇突如其來的暴風雪後清理擋風玻璃，或是在汽車無法啟動時為手機充電以尋求協助，以下這些物品都是以防萬一的好幫手。

- 擋風玻璃雨刷液：在華氏零下27度仍能保持液體狀態的雨刷液，可保持擋風玻璃不被污漬、飛蟲、結冰所擾。

- 附LED燈伸縮刮雪板：可從33吋伸展至52吋的手柄，可輕易除去車頂積雪，LED燈讓天黑時也能清理；保麗龍材質刮板，不會在愛車上留下刮痕。

- 多功能工具組：從刀子、鉗子到螺絲起子、開瓶器，甚至榔頭，什麼都有，有助解決各種意外難題。

- 可攜式充電器：可讓手機、相機、電腦和其他電子產品在戶外活動時隨時充電。在冬季公路旅行前放在車上，以確保電力充足。