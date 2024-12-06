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預知是否會失智 專家：這3件事最關鍵

記者張聲肇/即時報導
大型研究發現，根據一個人60歲時候的生活方式，可預測80歲時失智的風險有多大。（圖/123RF）
大型研究發現，根據一個人60歲時候的生活方式，可預測80歲時失智的風險有多大。（圖/123RF）

大型研究發現，根據一個人60歲時候的生活方式，可預測80歲時失智的風險有多大。

蘭德智庫3日發表「健康與退休研究」報告，綜合4.5萬名美國年長者20多年的健康資料，結論是：60歲的生活方式、基因學以及其他因素，可以準確預告80歲時的腦部健康。

報告的領銜作者胡多米耶特（Peter Hudomiet）是蘭德公司的博士級研究員暨經濟學家。他說，60幾歲時，認知能力測驗得分很低、一般健康情況又差的話，晚年失智的可能性就大。

胡多米耶特發現，60歲後沒有愛好、肥胖、不愛動，是預測以後罹患失智最準確的因素。

此外，「我們另有令人驚訝的發現：教育，尤其是高中畢業以上的程度，有很大的保護作用；住在南部，失智的風險較大。」

另一重要結論是：經常運動，有「心理刺激」嗜好的60初度老年人，認知能力退化的風險較低。反之，不愛動、對「心理刺激」沒啥興趣的人，到了80歲，失智的機率較大。過度酗酒也不利腦部健康。

胡多米耶特指出，絕少運動、過度肥胖、酗酒過量或滴酒不沾等生活習慣，也是造成失智的重要因素。「這些發現凸顯行為、社交、基因等因素，對失智風險構成複雜的交互影響。」

研究發現，長期性健康問題，如60歲前就有糖尿病、肥胖、中風等狀況，晚年失智的風險就大為提高。

族裔或地域背景也有關係，例如，南部各州出生的人，失智風險較高；非裔與西語裔，因健保條件較差，失智風險也較高。

他說，從教育、收入、財富、種族等社會經濟地位衡量，也見出失智風險的高下，教育程度較低、收入較少、財富不多、少數族裔，都會提升失智風險。「不過，如果權衡教育與收入，種族的差異就消失了，這表示失智風險的高低，和社會經濟因素有關。」

這是好消息，他說，因為只要能夠縮短社經地位的差距，就能縮小失智風險的差異。

基因和年紀無法改變，但其他因素可以積極面對，例如，多運動、培養嗜好、主動社交、管理好長期疾病如糖尿病，就能常保腦部健康。少喝酒、健康餐飲、睡好覺，也有助降低失智風險。

中風 健保 退休

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