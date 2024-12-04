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自家後院種這7種植物 有可能違法

編譯莊瑞萌／即時報導
阿開木果(ackee fruit)。Image by falco from Pixabay
阿開木果(ackee fruit)。Image by falco from Pixabay

雖然許多植物看起來賞心悅目，但由於本身具有毒性或是屬於外來入侵物種，例如阿開木果(ackee fruit)與日本小檗(Japanese barberry)等都被禁止在家自行栽種。

據MSN報導，雖然園藝這項休閒愛好能令人放鬆，但有時可能會觸法。不管你有多少「綠手指」，有些植物不能在自家後院種植，原因包括為了保護瀕危物種或是有健康風險。首先是阿開木果(ackee fruit)。這種植物成熟時，相當美味，但未熟的阿開木果由於含有毒素，極其危險。因此，美國嚴格管制種植阿開木果。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)呼籲為了保護所有人免受可能的中毒危險，民眾千萬別在自家後院栽種。

第二是千屈菜(Purple loosestrife)。千屈菜看起來相當美麗，因此吸引許多民眾種植。遺憾的是，許多州已將其列為入侵物種，因為它會迅速侵占濕地，有可能破壞當地生態系統。

第三是黑加侖(Blackcurrant)。美國曾經一度禁止種植黑加侖，原因是為了保護伐木業，因為黑加侖植株可能成為一種真菌的寄主，該真菌能夠殺死白松樹。雖然這項禁令在大多數地方已經取消，但在部分州種植黑加侖仍然是非法，包括新罕布夏與北卡羅來納州

黑加侖(Blackcurrant)。Image by PublicDomainP...
黑加侖(Blackcurrant)。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

第四為小蠟(Chinese privet)。原產於中國的小蠟於1852年傳入美國後，立刻成為一大問題。這種植物被視為入侵物種且對人類有毒。在阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州、密西西比州、北卡羅來納州或德州，栽培這種植物是完全違法。

第五、蔥芥(Garlic mustard)。儘管蔥芥最早在1868年是以藥用植物被引進，但這種植物帶來的後果難以想像。它擴散速度極快並會改變土壤化學性質，造成本地植物難以存活。因此，伊利諾州、印第安納州、俄亥俄州、維吉尼亞州、華盛頓州與西維吉尼亞州已經禁止種植這種植物。

第六、絲路薊(Creeping Thistle)。早自1600年代，絲路薊便從歐洲傳入美國。這種植物並不會局限於一處生長，它會迅速擴散，極易侵占花園或農田，因此，加州、科羅拉多、密西根、賓州以及華盛頓等州已列為禁種。一旦絲路薊扎根，要將其徹底根除極為困難。

第七、日本小檗(Japanese barberry)。美麗外表的日本小檗是個麻煩製造者。自1875年以來，許多人欣賞其紅色葉子和鮮黃色花朵，但日本小檗卻有個不為人知的秘密，它是攜帶萊姆病(Lyme disease)的蜱蟲的最愛之處。為了保護人類和本土植物生命，緬因州、明尼蘇達州、新罕布夏州、紐約州和賓州等地已經禁止栽種日本小檗。

日本小檗(Japanese barberry)。Image by Andrew ...
日本小檗(Japanese barberry)。Image by Andrew from Pixabay

日本 西維吉尼亞州 北卡羅來納州

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