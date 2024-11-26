避免日後糾紛 律師：就醫時該做的3件事

示意圖。Image by Darko Stojanovic from Pixabay

一位處理過許多醫療糾紛的律師包思沃斯（Tom Bosworth）在社群媒體抖音 （TikTok）對前往醫院就診者提出三項建議，希望有助人們能得到最好的照護。

每日郵報（Daily Mail）報導，包思沃斯發布的影片目前已獲超過3.1萬次點閱，並有數十位醫療專業人士留言贊同他的建議。

他的三個建議是：永遠不要在沒有見證人的情況下前往醫院，一定要知道誰是主治醫師，並確保醫師清楚說明他們的醫療照護計畫。

包思沃斯表示，帶朋友或親戚去醫院，萬一事情出了差錯，包括誤診、給錯藥等，就有了見證人，而跟著前往的人可以為可能的醫療弊端舉證，或是能與醫生、護士有更好的溝通，「有個人在身邊總是好的」。

其次是，認識負責的主治醫師，對確保獲得最佳照護同樣十分重要。包思沃斯說，病人通常會由住院醫師診治，他們雖然是醫生，但仍在受訓中，尚未取得執業資格，無法在無人監督的情況下行醫。

最後一點是，醫生與護士應該清楚說明診斷結果、會採取哪些治療措施，不論是抗生素療程還是血液檢驗，如果他們沒有說清楚，病患應該直言並要求答案。包思沃斯表示，弄清楚這一點，「你需要為自己發聲」。

醫療錯誤，例如不正確的診斷或藥物劑量，每年約造成20萬名或更多美國人死亡、約40萬人受傷害；這些錯誤也導致每年數以千計的醫療糾紛。

包思沃斯說，如果能帶個人一起去醫院，以防萬一發生什麼事而醫生否認你所說的，這時便需要一個證人；證人需在案件中作證或被取證，讓病人的證詞更具效力。

據護士及病人表示，一個常見的問題是醫生往往無法有效地與病人溝通，尤其是在討論採取何種治療方案時。包思沃斯表示，隱瞞治療計畫會削弱病患、親友與醫生之間的信任。

包思沃斯在費城 執業，他的這支影片獲得近百人留言。其中一人說，她在急診室遇到過這種事，她因為脫水而昏倒，護士在筆記上寫她的頭栽在馬桶裡，「還好我的嫂嫂和我在一起」。

另一網友說，醫院在1.5小時內，幾乎給他雙倍劑量的強效止痛藥，幸好他發現了；他建議，把所有藥物的時間和劑量寫下來，讓別人也知道。