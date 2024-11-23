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比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

世界新聞網／輯
網友定居舊金山卻感到很無聊。示意圖，非新聞當事者。(路透)
網友定居舊金山卻感到很無聊。示意圖，非新聞當事者。(路透)

中美習慣大不相同，中國人若要移民至美國生活，勢必會遇上不少文化碰撞。來自中國上海的網友已定居美國舊金山灣區十年，小孩也已經五歲，他仍對移民一事感到後悔，主要原因就是當地生活太無聊了，即使想出外踏青，光是開車的時間就得花上三、四小時，不只如此，灣區的華人圈甚至比上海更內卷，他感嘆「這邊除了房子比上海大很多，其他方面都遠不如上海」。

一名網友在社群軟體小紅書上發文表示，他從上海搬到舊金山約十年時間，小孩已經五歲大，他仍不時對移民感到後悔，主要是因為當地生活太過無趣，他表示，「我們住的地方幾乎沒有city life，附近的商場已經去了無數遍，戶外活動又一般都要開車三四個小時，一天時間全在路上了」。

他回想，「上海的生活city walk那叫一個愜意，常逛商場，市區各種景點、博物館、藝術展、話劇歌劇表演，更主要是朋友多啊！隨便喝個下午茶，時間就消磨掉了」。

該網友表示，當初移民是為了讓下一代更加輕鬆，想不到灣區華人圈比上海還要卷，他不想讓小孩吃苦，又很擔心小孩學業落後，如今小孩連中文都不太會講了，讓他更加後悔，他感嘆，「這邊除了房子比上海大很多，其他方面都遠不如上海」。

其他人留言「有綠卡還是美國好，如果拿不到就回國」、「我已經回來了，真的上海全世界最好，不接受反駁，因為我上海的家底都在，所以回流的義無反顧，那些賣房或砸鍋賣鐵出去的，估計是回不來了」、「上海的文化生活還是豐富」、「城市生活那只能上海和紐約對比，舊金山西海岸還是科技為主，文化氛圍上已經不復存在當年了，你可以去紐約試試」。

移民 灣區 舊金山

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