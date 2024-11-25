預防沙拉蔬菜太快爛掉 大廚分享6訣竅

沙拉。Image by Roy Buri from Pixabay

消費網站CNET撰稿人斯克達尼(Joey Skladany)近期去了哥斯大黎加的南蒂帕(Nantipa) - 蒂科海灘體驗度假村度假，很驚訝的發現，該度假村的農產品非常新鮮；從當地知名的檸汁醃海鮮和酪梨醬，到西瓜沙拉和蔬菜沾醬，和度假村內的餐廳Manzü，吃起來都像是剛才摘採下來一樣新鮮。

想知道蔬菜新鮮的秘密，斯克達尼特地向該度假村的行政總廚卡哈斯(Pedro Cajas)請教，取得了保存沙拉和蔬菜最棒的技巧，以下就是行政總廚卡哈斯防止沙拉變色的秘密：

1. 儲存於適當溫度下

卡哈斯建議：「在最理想的情況下，將綠色蔬菜存放在華氏36度到41度之間，可以幫助延長蔬菜新鮮度。」高於或低於這溫度的環境，都會增加蔬菜枯萎或結冰的風險。

2. 存放前完全擦乾

如果你有清洗蔬菜，或蔬菜上有殘留的水分，請務必在存放前將蔬菜徹底擦乾；卡哈斯指出，水分過多會導致蔬菜枯萎，適當乾燥可避免水分過多，這有助延長保持原料脆嫩的時間。

3.水果和蔬菜分開放

蘋果和桃子等水果會釋放乙烯氣體，而這氣體會導致它們周圍的蔬菜加速分解。所以，請將水果和蔬菜分開存放在袋子或是抽屜中。

4. 減少刀具接觸

如果可以的話，不要事先切好或購買太大包的生菜；「切割會加速蔬菜的分解，」卡哈斯透露，並建議家庭廚師在準備餐點時，小心處理蔬菜。食材一但被切片、切丁、切碎甚至按摩後，就會開始釋放水分，並立即加速枯萎的過程。

5.善用冰箱蔬果室(crisper)

冰箱蔬果室是冰箱中濕度最大的地方，在保持水分同時，還可以防止沙拉和其他蔬果徹底乾掉。

6.新鮮的最好

從農場到餐桌的時間越短，蔬菜新鮮時間就越長；可考慮在農夫市集購買產品，農夫市集的香草和沙拉蔬菜等產品，或許是出了名的脆弱，但很可能是當天早上才採收的新鮮蔬菜。