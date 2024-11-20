花不到5萬 佛州夫妻買迪士尼淘汰木屋改建成溫馨小屋

佛州夫妻雅各和葛蕾絲買下迪士尼淘汰的小屋，改造成自己的家。(翻攝 Instagram reelandwildflower)

佛羅里達州一對夫妻用不到5萬元買下迪士尼 園區淘汰的小木屋，花了很多時間將小屋改造成自己的家，兩人說改造過程雖然很辛苦，但成果非常值得，住在小屋內會讓他們想到小時候和家人去迪士尼度假的時光。

每日郵報（Daily Mail）報導，葛蕾絲（Grace Kocher）和雅各（Jacob Kocher）住在佛州 ，在住迪士尼小屋前，他們住在休閒車上。

報導指出，這對夫妻偶然在臉書上的「市集」（Marketplace）發現迪士尼懷爾德尼斯堡（Fort Wilderness）淘汰的小木屋，葛蕾絲說雖然小屋建於1998至2001年，對小屋有極高興趣的他們以4萬9900元買下這個有一房一衛的5百平方英尺小屋。

葛蕾絲說，他們知道改建小屋會是一項艱難的大工程，但他們覺得比起花兩倍價錢買一間小房子，這間小屋更值得。

報導指出，小屋沒有平面圖、藍圖或規格說明，改造是極大挑戰，首要難題是安裝中央空調系統，雅各夫婦必須先花很多時間了解小屋的空調和水電，經歷多次錯誤和修正，他們也在Instagram上分享改造過程。

葛蕾絲說，除了自己拉水電，他們也自己完成所有翻新，包括油漆粉刷、安裝儲藏系統，讓小屋變成適合生活的環境也保有舒適度。

葛蕾絲說，裡面的照明和家具或許被他們換掉了，但懷舊風格不變，住在其中讓她時常想到小時候和家人到迪士尼度假的時光。