嘴巴貼膠帶睡眠品質會變好？專家不推薦

示意圖。Image by Klaus Nielsen from Pexels

閉嘴才能好好睡覺？醫學專家指出，「口呼吸」容易讓身體持續處於過度換氣狀態，造成大腦神經異常活躍，影響睡眠，還會讓人整晚做夢連連；此外，錯誤的口呼吸習慣，更會影響牙齒排列與口腔結構，甚至讓鼻咽等軟組織發炎、腫大。因此不少網友在社群媒體 分享睡覺時以膠帶貼嘴的照片或影片，市面上也有許多名為「閉嘴貼」或「止鼾貼」的產品，稱可以矯正「口呼吸」及防止打鼾。

康乃狄克州 大學UConn Health睡眠障礙中心主任薩爾孟（Adrian Salmon）指出，抖音 （TikTok）上的影片讓人覺得閉嘴是改善睡眠的好方法，這會帶來一些麻煩。

他表示，沒有確實的科學證據支持這種做法，他完全不推薦；它無法治癒睡眠呼吸中止症，且對某些患者可能造成危險，尤其是有慢性鼻塞或鼻竇炎、過敏或心肺等慢性病的人。

睡眠呼吸中止症是指呼吸在夜間反覆中斷，無法達到身體所需的深度睡眠；患者往往整晚打鼾，並不時醒來恢復呼吸。

「閉嘴貼」是強迫用鼻子而非嘴巴呼吸，從而減少打鼾。薩爾孟表示，如果在睡眠時習慣用嘴呼吸，這表示已有用鼻子呼吸的障礙，而用膠帶固定嘴巴會讓問題更嚴重。

他說，用膠帶封住嘴巴，如果鼻子吸入的空氣不足時，就很難張開嘴巴；習慣睡覺時用嘴呼吸、或因感冒或過敏而鼻塞的人，肯定會對嘴巴貼上膠帶感到十分苦惱。

薩爾孟表示，儘管如此，當睡眠中出現呼吸困難時，會醒來並取下膠帶；大腦的保護機制讓人不致在睡眠時窒息，但對於老年人或有嚴重慢性病者，可能無法承受這種壓力。

抗鼻塞藥、側睡或仰睡時抬高頭部，這些都是醫生建議的方法，可在某種程度上降低打鼾的強度；但深入瞭解打鼾，也會有所幫助。

薩爾孟說，打鼾是當空氣通過的空間縮小時，喉嚨中軟組織所產生的震動；打鼾很常見，不代表罹患睡眠呼吸中止症。不過，如果睡眠品質下降，或因昏昏欲睡或疲倦而影響日間活動，則需要檢查是否有睡眠呼吸中止症；成年人打鼾的一個常見因素是肥胖，有時靠減重便能減少打鼾。

薩爾孟提醒，誤信社群媒體上的一些資訊，可能會損害人們的健康，閉嘴貼就是一個例子；如果這麼容易就能解決打鼾問題，為什麼先前沒有任何醫生推薦？他說，生活中的健康習慣，例如均衡飲食、運動，以及睡前避免滑手機、使用電子產品，都有助改善睡眠品質。