鋁箔紙安全嗎？科學家：這2類食物別使用

鋁箔紙。Image by jacqueline macou from Pixabay

不少人會使用鋁箔紙烹調食物或烘焙糕點，但可能會擔心其安全性，恐怕使用不當容易烤焦，讓鋁箔紙的鋁金屬釋出來，而鋁有增加失智風險的疑慮。

食品專家認為，的確是存在風險，因為常用的鋁箔紙只可在華氏400度(攝氏204度)內安全使用，若超過這個溫度可能出現問題。

全國環境健康協會(National Environmental Health Association)的食品安全項目主任杜維拉(Darin Detwiler)指出，高溫 ，加上酸性食物如番茄、柑橘或醋等，可能會導致鋁滲入食物內。

他說，儘管在大多數情況下，釋出的鋁劑量很少，但若一段時間內吸收過量的鋁時，仍有可能出現潛在的健康風險，例如神經退化疾病。

獲得認證的食品及烹飪科學家加文(Jessica Gavin)對此解釋，在高溫烹調酸性食物時，滲出鋁的風險確實會有所增加，但在大多數情況下這種風險仍然很低，基本上，只要食物不太鹹或太酸，就沒有問題。

她也建議，為了最大限度地減少吸收鋁，避免長時間用鋁箔紙烹飪或儲存酸性或鹹味食物。

目前的情況是，即使努力避免使用鋁箔紙，但大多數人仍會在沒意識下吸納了它。

其實用鋁箔紙烹飪的風險很低，即使加上餐具、烤盤等物品，也只佔一般人攝入鋁的大約4% 。反而日常用品裡，化妝品、藥物、止汗劑也含有鋁。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC )的數據，美國人平均每天透過食物攝取7至9毫克鋁，看似很多，但通常會透過排尿及排便很快將鋁排出體外，所以也毋須擔心。

若真的擔心鋁箔紙中的鋁在烹飪時會滲入食物，在烹調酸性或鹹味食物時改用其他替代品，玻璃烤盤是其中一種選項。