想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

示意圖。Image by Claudio Scot from Pixabay

多數美國人未獲得所需要的睡眠，雖然影響睡眠的質與量有許多因素，但若與他人同睡一張床，有個快速解決的方法。

睡眠專家威爾森（James Wilson）說，過熱是破壞睡眠常見的原因，而遵循斯堪地那維亞人的睡眠法是保持涼爽的關鍵。他在接受鏡報（The Mirror）訪問時表示，如果有伴侶，最好蓋兩床羽絨被而不是一床。

威爾森指出，北歐國家如丹麥或挪威，夫妻會各有一床羽絨被，如果你是個會因過熱而半夜醒來的人，挨著別人睡覺，會更覺得熱。他說，女性因為生理期的關係，在睡眠時對熱更加敏感。

其他專家建議，睡眠的理想溫度是華氏63至68度。克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）也認為，將恆溫器設定在華氏60至67度，讓臥室「涼快、幽暗、安靜」，易獲一夜好眠。

威爾森創造了「睡眠獨裁者」（sleep dictator）這一名詞，形容夫妻在睡覺時的毯子拉鋸戰。他說，各蓋一床被子不僅能提供更好的睡眠溫度，還能讓彼此不再為搶被子而爭吵。

一項針對2000名與伴侶同住的美國人所做的調查發現，有36%的人很享受自己或伴侶不在家時的感覺，因為他們不必共用一張床。調查顯示，五分之四（82%）的受訪者承認，伴侶的睡眠習慣經常在夜間吵醒他們。

威爾森與其他睡眠專家都表示，不共享一床被就是雙贏，指出斯堪地那維亞人的方法，是逐漸增多的「睡眠離婚」（夫妻睡不同房間）絕佳替代方案。

一位網友也在抖音 （TikTok ）分享說，她和丈夫去了哥本哈根，在那裡學會了這個睡眠訣竅，並決定回家後繼續執行。她的影片標題寫道：「北歐睡眠法絕對改變了遊戲規則，10/10推薦」。

無論是獨自睡覺或與伴侶同眠，蓋一床或兩床被子，疾病管制與預防中心（CDC ）都建議成年人每晚至少蓋好被子、睡上七小時。