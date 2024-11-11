我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Claudio Scot from Pixabay
示意圖。Image by Claudio Scot from Pixabay

多數美國人未獲得所需要的睡眠，雖然影響睡眠的質與量有許多因素，但若與他人同睡一張床，有個快速解決的方法。

睡眠專家威爾森（James Wilson）說，過熱是破壞睡眠常見的原因，而遵循斯堪地那維亞人的睡眠法是保持涼爽的關鍵。他在接受鏡報（The Mirror）訪問時表示，如果有伴侶，最好蓋兩床羽絨被而不是一床。

威爾森指出，北歐國家如丹麥或挪威，夫妻會各有一床羽絨被，如果你是個會因過熱而半夜醒來的人，挨著別人睡覺，會更覺得熱。他說，女性因為生理期的關係，在睡眠時對熱更加敏感。

其他專家建議，睡眠的理想溫度是華氏63至68度。克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）也認為，將恆溫器設定在華氏60至67度，讓臥室「涼快、幽暗、安靜」，易獲一夜好眠。

威爾森創造了「睡眠獨裁者」（sleep dictator）這一名詞，形容夫妻在睡覺時的毯子拉鋸戰。他說，各蓋一床被子不僅能提供更好的睡眠溫度，還能讓彼此不再為搶被子而爭吵。

一項針對2000名與伴侶同住的美國人所做的調查發現，有36%的人很享受自己或伴侶不在家時的感覺，因為他們不必共用一張床。調查顯示，五分之四（82%）的受訪者承認，伴侶的睡眠習慣經常在夜間吵醒他們。

威爾森與其他睡眠專家都表示，不共享一床被就是雙贏，指出斯堪地那維亞人的方法，是逐漸增多的「睡眠離婚」（夫妻睡不同房間）絕佳替代方案。

一位網友也在抖音TikTok）分享說，她和丈夫去了哥本哈根，在那裡學會了這個睡眠訣竅，並決定回家後繼續執行。她的影片標題寫道：「北歐睡眠法絕對改變了遊戲規則，10/10推薦」。

無論是獨自睡覺或與伴侶同眠，蓋一床或兩床被子，疾病管制與預防中心（CDC）都建議成年人每晚至少蓋好被子、睡上七小時。

抖音 TikTok CDC

上一則

料理好市多牛肋排2道食譜 免吸油煙又簡單上菜

下一則

在法國餐廳點餐 主廚：別犯這些錯誤

延伸閱讀

氟化物被誤解了 專家破解健康迷思

氟化物被誤解了 專家破解健康迷思
原因找到了…神預測專家親解今年為何失準：不止我出錯

原因找到了…神預測專家親解今年為何失準：不止我出錯
雞肉醃料 烹飪專家：常被倒掉的酸黃瓜汁最好用

雞肉醃料 烹飪專家：常被倒掉的酸黃瓜汁最好用
大摩王牌分析師：史坦普可能因FOMO再漲 共和黨大勝並非最利美股

大摩王牌分析師：史坦普可能因FOMO再漲 共和黨大勝並非最利美股

熱門新聞

好市多（Costco）。歐新社

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

2024-11-04 08:48
示意圖。Image by Chil Vera from Pixabay

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

2024-11-07 09:18
麥當勞蛋漢堡。Image by WikimediaImages from Pixabay

麥當勞聰明點餐 營養師：選這7種高蛋白質食物

2024-11-06 11:30
豌豆。Image by PDPics from Pixabay

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

2024-11-04 08:15
網路零售巨擘亞馬遜 (Amazon) 將於年底至明年初停止一項廣受歡迎的服務Amazon Today，這項方案為顧客提供附近特定商店的當日送貨服務。（美聯社）

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

2024-11-04 09:23
Image by Steve Buissinne from Pixabay

學習富豪滾錢術 窮忙族該知道的3件事

2024-11-08 09:47

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使