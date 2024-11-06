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刷牆油漆滴落地毯？專家提供「拯救」方法

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Ivan Samkov from Pexels
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粉刷房間、甚至只是一面牆，瞬間就能讓家中煥然一新、讓人心情愉悅；但若過程中，油漆濺到地毯上，就立刻變成一場「災難」了。生活教主瑪莎·史都華（Martha Stewart）的網站報導，只要依循專家指示，就能處理這個棘手小問題，成功清除地毯上的油漆漬痕。

田納西州室內設計顧問奧絲朋（Stephanie Osborne）表示，先準備好乾淨的白抹布、小刮刀或塑膠湯匙、溫水、肥皂、礦物溶劑（松香水）、丙酮、油灰刀、地毯清潔機（可省略）。在立即清除污漬前，先依以下步驟處理多餘的油漆：

- 使用小刮刀或塑膠湯匙小心舀出地毯表面多餘的油漆。

- 用濕的白抹布，小心地擦拭該區域，用力向下按，勿摩擦污漬。

- 繼續用乾淨的抹布擦拭，直到吸乾大部分油漆為止。

清除地毯上的水性漆

如果地毯被水性漆（丙烯酸或乳膠漆）弄髒，奧絲朋建議使用最溫和的方法：溫水和肥皂。先將約一湯匙肥皂溶於溫水中，將乾淨的布沾濕，用力擦拭污漬，不要搓揉；重複使用乾淨的布，直到污漬不明顯為止。

如果難以清除，可將極少量肥皂溶液倒在污漬上，讓其滲透5至10分鐘後再繼續擦拭。最後以乾淨的溫水沖洗，再用毛巾儘量吸乾。

清除地毯上的油性漆

油性漆如某些底漆和瓷漆及油畫顏料，可能較難去除，如果肥皂水不足以去除污漬，奧絲朋建議用礦物溶劑（mineral spirits）。

將少量溶劑倒在乾淨的白抹布上，然後擦拭污漬，切忌直接將溶劑倒在地毯上；持續擦拭，直到污漬消失為止。接著以溫水沖洗，再用乾淨的毛巾儘量擦乾。

如果污漬對礦物溶劑沒有反應，可嘗試用丙酮重複相同的步驟，但是應格外謹慎，絕不要讓丙酮浸透污漬，會使黏合劑與地毯背膠變質。奧絲朋指出，丙酮對許多種類的地毯都有破壞性，她建議先以壁櫥的地毯做測試，看看在使用丙酮的效果如何。

田納西州

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