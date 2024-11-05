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單腳站立時間決定健康 研究：超過50歲至少30秒

編譯廖振堯／即時報導
單腳站可以測驗一個人骨骼、肌肉和神經的強壯程度，了解生理年齡後，能幫助優化相關訓練計畫；示意圖。（圖／123RF）
單腳站可以測驗一個人骨骼、肌肉和神經的強壯程度，了解生理年齡後，能幫助優化相關訓練計畫；示意圖。（圖／123RF）

許多人追求「工作－生活」平衡，其實身體的平衡能力也不容忽視，一項小型的新研究指出，如果年齡超過50歲時還能單腳站立超過30秒，即使會左搖右擺，衰老情況也算非常不錯。

科學新聞網站ScienceAlert報導，這項研究由妙佑醫療機構(Mayo Clinic)的生物醫學工程師雷扎伊(Asghar Rezaei)領導，希望研究結果能夠改善老年人的訓練計畫，盡可能延長他們保持身體自強的年歲。

研究發現隨著年齡的增長，人們平衡能力的惡化速度快於肌肉力量或步行速度，這凸顯單腳平衡測試在觀測老年人(無論性別)的重要性。

單腳平衡測試通常用於老年人，因為平衡是神經肌肉老化的已知衡量標準。如1997年的一項研究發現，那些無法單腳保持平衡5秒的老人，未來摔倒受傷的風險會增加兩倍以上；此類測試也可以作為神經系統問題的判斷。

新研究調查一個人在其年齡應能夠保持平衡多久。研究中進行的每次平衡測試持續30秒，參與者先雙腿站立，睜開眼睛，雙臂放在身體兩側。接下來他們眼睛閉上，再抬起慣用腿，盡可能長時間地重複這個動作，期間眼睛或睜或閉，非慣用腿也接受相同測試。參與者還會站在一個測量重心的圓盤上，捕捉和分析任何細微的晃動。

此測試容易執行、無需專業工具或人員，因此意義重大，更顯示出平衡與年齡相關的顯著下降，比肌肉力量的測量(如握力或膝蓋抵抗阻力的伸展)更嚴重。在40名50歲及以上的健康個體中，無論性別如何，一個人用非慣用腿站立的時間每十年減少約2.2秒。用慣用腿站立的時間每十年減少1.7秒。

不過單腳站立時，身體搖擺的次數與年齡無關，這並不是與年齡相關的衰退跡象，是每個人都會出現的常見現象。然而如果是雙腿站立時出現搖擺，則可能表明存在問題。妙佑醫療機構的生物醫學工程師考夫曼(Kenton Kaufman)表示，「平衡是一項重要的衡量標準，因為除了肌肉力量之外，它還需要視覺、前庭系統、體感系統的輸入梅奧診所的。平衡能力的變化值得注意，如果你平衡較差，無論身體是否在移動都有跌倒的風險，恐帶來嚴重後果。」

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