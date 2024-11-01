有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

燕麥奶的健康光環正在迅速消失。路透

燕麥奶的健康光環正在迅速消失。人們開始拋棄它，而專家也建議不要引用，因為燕麥奶缺乏營養價值且成分經過高度加工。

營養師在上星期向「每日郵報」(Dailymail)提出對植物奶的擔憂，指出植物奶中存在乳化劑，而有研究認為這種乳化劑與癌症 有關。

如今，他們再對另一種與腫瘤生長有關的化學物，質表示擔憂。

一項研究表明，市面上一些受歡迎的燕麥奶品牌，含有一種名為草甘膦(glyphosate)的除草劑，而這種除草劑與某些血癌有關。世界衛生組織(WHO)已將這種用於清除農作物雜草的化學物質，歸類為「可能對人類致癌」。

但美國衛生當局不同意，因為如此，每年有2.5億磅的農藥被噴灑在美國農作物上；有時，這些農藥會出現在最終產品中。

非營利環境健康組織「環境工作組」(Environmental Working Group，EWG)2023年一項研究發現，他們所測試的14種非有機燕麥產品中都含有草甘膦，不過含量自 2018 年以來已大幅下降。

「環境健康新聞」(Environmental Health News，EHN)在2023年進行的一系列測試，則是在Silk和MALK品牌燕麥奶中發現了「微量」草甘膦。

營養師、食品活動家和網紅斯旺(Courtney Swan)告訴「每日郵報」，她就是因為這原因和其他原因，選擇不再引用燕麥奶，並積極告訴大家不要購買燕麥奶。

而在這方面，她也並不孤單，有不少其他創作者也都因為擔心擔心農藥、乳化劑等添加劑以及缺乏可以平衡血糖的營養素等原因，選擇放棄植物奶，改引用牛奶。

洛杉磯 網紅羅賓森(Steph Robinson)在2023年就因為分享她對燕麥奶的看法而走紅；她說，燕麥奶會導致血糖升高，從而導致不健康的新陳代謝。

與此同時，影星葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)等名人，也讓乳製品再次流行起來，說可以加在早晨咖啡 中，更有營養的補充品。

市場也似乎反映出了這些網路趨勢；根據美國購物數據的公司SPINS之報告，2024年杏仁奶銷量減少了8.5%，燕麥奶銷量也較2023年同期，出現1.25%的下滑。

報告發現，2023年所有植物奶銷量下降了 5.2%，但仍為該產業帶來了28億元的銷售額。