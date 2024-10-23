助眠、防暈車…柑橘類水果這些「神奇」功效的真相

柑橘類水果。Image by Nii Obodai Botchway from Pixabay

許多人或許已聽聞柑橘類水果的諸多功效，例如是省錢的護髮方式、嗅聞檸檬可預防暈車，或是在早上喝檸檬汁與橄欖油調配的飲料有益健康。最近，在抖音 （TikTok）上一位母親琳恩（Jess Lynne）分享的「萊姆(lime，又譯青檸)助眠秘訣」爆紅；她將萊姆切半裝在碗裡，放在孩子床邊，讓他們一覺到天明。

雅虎 生活（Yahoo Life）網站報導，儘管檸檬、萊姆、柳橙與葡萄柚等柑橘類水果對健康有許多好處，但並非所有都能當真，以下是它們的真實功效與作用。

萊姆可以幫助睡眠嗎？

自稱能通靈的琳恩表示，她的靈感來自於歷史上各種文化使用這種水果來「驅除周遭環境中負面、恐懼的能量與黑暗，以及促進睡眠。不過，約翰霍普金斯睡眠醫學專家歐提茲（Luis Ortiz）則稱，目前僅有限的臨床證據支持萊姆的氣味可助眠的說法，且多數是未經嚴謹檢驗的初步研究。

歐提茲表示，柑橘的香氣可能有助人們在睡前平靜、放鬆心情，有少數臨床證據支持芳香療法對睡眠的益處。他說，但也有稱柑橘精油會提高警覺、減少昏昏欲睡的論文，這並不利於睡眠。

雖然聞著切開的萊姆並不會傷害到孩子或想要好好休息的人，但歐提茲提醒父母要小心使用精油。他說，過度接觸精油會刺激肺部，影響黏液的清除。

聞檸檬可以預防暈車嗎？

營養師納娜瓦蒂（Krutika Nanavati）表示，檸檬中的主要化合物檸檬酸，可以對胃部產生鎮靜作用，並有分散注意力的效果，可將人的注意力從噁心的感覺移開；然而這些好處並不是柑橘類的專利，薄荷與薑也可減輕噁心、暈車的感覺。

柑橘有助預防癌症 嗎？

范德比（Vanderbilt）大學醫學中心教授希爾佛（Heidi Silver）表示，研究顯示食用柑橘類水果可降低罹患某些癌症的風險，尤其是口腔癌、咽癌、食道癌、肺癌以及腎臟和膀胱癌。

不過，研究人員也發現柳橙和柳橙汁與黑色素瘤風險增加有關。希爾佛說，飲用柑橘汁會增加罹患某些類型皮膚癌的風險，是因為其中的成分與紫外線產生的作用。

柑橘可預防腎結石嗎？

是的，尤其是檸檬和萊姆。正如希爾佛所稱，攝取更多柑橘可以增加尿液中的檸檬酸鹽，而檸檬酸鹽會與過量的鈣結合，鈣是腎結石最常見的成因之一，因此攝取柑橘有助於預防腎結石。