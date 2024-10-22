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「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

編譯周靜芝 / 即時報導
花生。Image by Ralf Ruppert from Pixabay
花生。Image by Ralf Ruppert from Pixabay

花生由於營養價值高，對健康有益，又被稱為「長壽果」，花生的市場規模超過 900億美元，是全球最受歡迎的堅果之一；濃郁的香氣，烘焙後脆爽的口感都是花生受人們喜愛的原因。史丹福健康照護中心（Stanford Health Care）營養師麥克里蘭（Abbie McLellan）表示，花生可以生吃、烤、炒或煮的多樣性及獨特風味，使其成為生活中常用的食材，包括烘焙食物、湯、沙拉、亞洲料理、糖果，還有花生油、花生醬等。

被視為堅果的花生其實是豆科植物，生長在熱帶雨亞熱帶地區，中國、印度和奈及利亞是全世界花生最大的生產國；美國每年生產超過60億磅花生，約佔全球花生總產量5%，其中大部分來自喬治亞州

據全國花生委員會（National Peanut Board）的資料，花生在19世紀後期開始流行，當時棒球比賽、馬戲團的小販都有販售；現在，花生仍是全美各地棒球比賽和各種表演的主要零食，也是餐廳、速食連鎖店德州客棧牛排館（Texas Roadhouse）和Five Guys頗受顧客喜愛的免費贈品。

無論在哪吃到花生，它們都對健康有益。美國農業部資料指出，一杯花生含有近7毫克鐵、134毫克鈣、245毫克鎂、549毫克磷與高達1030毫克鉀；這些營養素可強化免疫系統、皮膚、眼睛、骨骼、心臟健康。

營養學家塔瑪吉（Katherine Tallmadge）表示，花生除了含有必要的維生素與礦物質外，對健康的益處還與大量的植化素有關。植化素是一種化學成分，在預防慢性疾病上扮演重要角色。

此外，一杯花生還含有超過37克蛋白質，對能量和肌肉的維持、修復與生長大有助益；相同分量的花生還含有超過12克膳食纖維，對消化道健康與控制血糖十分關鍵。

而每杯花生含有17毫克菸鹼酸，比其他任何堅果都高。這種維生素B群有助支持消化系統與神經系統，也與減少關節炎疼痛有關。

麥克里蘭表示，花生還提供健康的不飽和脂肪，如Omega-3與Omega-9脂肪酸，有益心臟健康。塔瑪吉說，花生含有的輔酶Q10是強大的抗氧化劑，可保護心臟免受損傷。

花生的好處比多數人想像的還要多，但以下是避免食用過量的3個原因。

首先，一杯花生含有800多卡路里與72克脂肪，若過量食用，不利於健康的體重管理。

塔瑪吉指出，許多堅果對會過敏的人造成問題，而花生過敏可能致命。此外，各種花生食品也含有潛在的有害添加成分，麥克里蘭說，吃加鹽的花生很容易便超過每日建議的鈉攝取量。

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