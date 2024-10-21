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這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

編譯周芳苑／即時報導
Image by RDNE Stock project from Pexels
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洗衣服時不僅要選擇洗潔劑，還要設定水溫。許多人為了節省能源而選用冷水，但是專家提醒，如果要確保清潔，特髒衣物、浴巾和床單等寢具用品、必須消毐的衣物、白色和淺色衣物、針織及合成布料等五大類衣物千萬不要用冷水洗。

用冷水洗衣服確實可節省能源費用，而且可以保護某一些精緻織物。不過，如果從消毒效果來看，冷水不如溫水，即使搭配很棒的清潔劑，清潔效果往往比不上溫水。

特別精緻或者有顏色的衣物最好用冷水洗，除此之外，洗衣服最好選用溫水或熱水

清潔服務業者The Maids 專家多蒂( Ken Doty) 提醒，以下五類衣物千萬不要用冷水洗滌。

第一類：特別骯髒的衣物

無論是特別髒的床上用品、亞麻布或衣物，如果想確實去除污漬，洗衣機的最佳設定是熱水。冷水的除垢效果有限，主要是因為，低於一定溫度時，水與清潔劑混合所產生的清潔效力不佳。

第二類：毛巾及寢具

多蒂說，毛巾及寢具都應該用熱水洗，才能有效殺死細菌和塵蟎。尤其是清洗新毛巾或床單時；任何與皮膚接觸的物品最好全部用熱水清洗。

第三類：必須消毒的衣物

多蒂強調，如果自己或者家人生病了，接觸或使用過的任何物品都應該用熱水徹底清洗，以確保細菌被殺死，例如可能碰觸到病毐或細菌的毛巾、床單和衣服，切勿在洗滌時使用冷水。

第四類：白色和淺色衣物

多蒂說，用溫水或熱水清洗白色和淺色衣物比冷水更乾淨，可確持清潔無污垢，其理由和清洗特別骯髒的衣物一樣，以熱水清洗淺色衣服最能去除污漬和消毒，如果擔心衣服褪色，可設定使用溫水。

第五類：針織及合成布料

多蒂說，針織衣物在冷水中很難有效清潔，低溫往往讓織物上的污垢難以清除，甚至可能因化學物質無法正常分解而留下洗滌劑痕跡，弄巧成拙；合成纖維也是一樣。

低溫

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