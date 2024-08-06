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夏天滿身臭汗 用抗菌皂較衛生嗎？

編譯廖振堯／即時報導
Image by Karolina Kaboompics from Pixabay
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炎炎夏日總是滿身大汗，黏膩的汗液累積在腋下等重點部位，恐釀出令人倒彈的體味，但除了止汗劑、除臭劑，或許洗澡時使用的產品便能提早預防體臭。「雅虎生活」(Yahoo Life)記者賈絲提克(Kerry Justich)便指出普通肥皂及抗菌皂的差異，苦惱於體味問題的民眾可注意其成分和用途。

兩種肥皂的爭論起源於最近一篇X平台(前推特)上的貼文，有用戶聲稱多芬(Dove)經典的「Beauty Bar」肥皂只能幫助保濕，若要去除體味則一定得使用抗菌皂；人們開始爭辯普通肥皂的清潔功效是否已經足夠。

據皮膚科醫生柯波曼博士(Hannah Kopelman)，大家所說的「普通肥皂」實際上是指非抗菌皂，「非抗菌皂的配方是透過洗滌的物理作用去除污垢、油脂和細菌，通常含有表面活性劑，有助於去除和洗掉皮膚上的雜質。另一方面，抗菌皂含有專門殺死細菌的額外化學成分，常見成分包括三氯沙(Triclosan) 和三氯卡班(Triclocarban)，兩者都能抑制細菌和真菌生長，不過由於監管法規變化，許多新配方改用苯扎氯銨(benzalkonium chloride)等替代品。」

但抗菌皂不是只「洗掉」細菌，而是直接殺死，這也是醫院和醫療機構才會使用抗菌皂的原因，如手術前洗淨患部。柯波曼說如果只是在戶外或運動出汗，普通肥皂就能起到應當作用。

那麼如此強效的抗菌皂適合用於洗淨全身嗎？柯波曼指出這恐怕會帶來皮膚不適，刺激性化學物質會使皮膚乾燥，可能導致皮膚炎或濕疹。抗藥性亦是問題，頻繁使用抗菌成分可能會導致抗藥性細菌存留。最後，這些化學物質也會破壞皮膚上的微生物組(microbiome)，恐損害皮膚抵禦感染、維持整體健康的能力；即使要用也應避開臉部或私密處。

雅虎 推特

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