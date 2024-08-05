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八旬婦存25萬 哪種方式最安全？

編譯尤寶琪／即時報導
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。（美聯社）
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。（美聯社）

找出最適合自己的投資策略，是一件困難且令人害怕的任務；所以，當高齡80歲的朱麗葉(Juliet)和她的丈夫高達25萬元的定期存款單即將到期時，她打電話到主持理財節目「拉姆齊秀」(The Ramsey Show)尋求建議。

而節目主持人、理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)，則是給這對來自南卡羅來納州格林維爾(Greenville)的老夫妻，一個令人意想不到的策略。

打安全牌

拉姆齊不認為這對老夫婦應更改現有的投資策略，加上朱麗葉不斷強調不想承擔任何重大風險或擾亂她的日常生活，這讓拉姆齊相信定存對朱麗葉和丈夫來說，是最安全的選擇。

對銀髮族來說，像是定存等安全且可預測的金融工具，是最適合的投資方法。他們無須承擔市場風險或將儲蓄暴露在經濟周期中，且因為定存是有聯邦存款保險公司承保(FDIC-insured)，可以說是保護和增加你財富最安全的選項。

但拉姆齊也認為，具有更高風險承受能力的銀髮族，可以採取比定存更好的投資策略。

拉姆齊相信，民眾到了一定的時候，會停止為自己投資，轉為子孫的利益而進行投資，而有這種思維轉變的人，通常較能應對更多風險並處理更長的投資期限。

「我63歲了，沒有任何定存，」拉姆齊告訴朱麗葉，「我全部資金都投資於共同基金和股票市場。我可以接受這種風險。但我可以告訴你…如果妳拿妳的25萬元去這樣做，妳會嚇到徹夜難眠。」

投資 南卡羅來納州 儲蓄

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