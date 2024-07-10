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百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by svetlana from Pixabay
示意圖。Image by svetlana from Pixabay

新澤西州的百歲人瑞瑪莉亞姆·陶德（Mariam Todd）每周工作六天，她透露了維持健康與活力的六種食物，以及為確保長壽而戒掉的習慣。

每日郵報（Daily Mail）報導，陶德以她的例子，證明「只有覺得自己老了，才是真的老了」的道理。陶德分享了幾個關鍵的生活方式，她說，正是這些習慣讓她能夠維持如此年輕的活力、每周工作50小時；陶德每周在父母於1929年創辦的家具店工作六天。

陶德令人印象深刻的勤奮精神與看似活力無窮的秘訣是什麼？她說，關鍵在於堅持不懈的日常生活習慣，尤其是在食物與飲食方面。

已當上曾祖母的陶德在接受電視節目「今日」（Today）訪問時，談到她對工作的熱愛。她說，自己對工作的執著遺傳自母親，她樂在工作，甚至拒絕稱它為「工作」。她說，當她喜歡正在做的事情時，不能說「我在工作」，如果這樣說，她會感到內疚。

陶德表示，雖然她能理解人們為什麼想在60歲退休，但她無法想像待在家裡會有多「快樂」。

即使到這個年紀，陶德仍然開車、買菜與做飯，與兒子生活在一起。她把這歸因於日常習慣，例如她吃的食物。

陶德有三年沒有看過醫生，保持良好的健康狀況，全拜營養飲食所賜。她避免吃速食與油炸食品，也不太喝酒；相反地，大量攝取蔬菜，讓餐盤總是五顏六色。

這位百歲人瑞最愛吃番茄、辣椒、小黃瓜、黃色櫛瓜與義大利青瓜；唯一會吃的醃漬食物是德國酸菜，且喜歡自己下廚。

健康網站Healthline報導，陶德還愛用黑巧克力來犒賞自己；黑巧克力據稱可降低罹患心臟病風險、促進大腦功能。

陶德表示，她努力吃得好、睡得好、過得好；除了健康的飲食，還會與家人一起去泳池游泳，維持活力。她認為自己非常樂觀，「全歸功於漫長而幸福的一生」。

陶德 新澤西州 義大利

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