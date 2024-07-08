大肆改造豪宅成爛尾樓 歌手肯伊威斯特害它貶值1400萬

歌手肯伊威斯特(Kanye West)。美聯社

歌手肯伊威斯特(Kanye West) 拆除了位於加州洛杉磯 富裕地區馬里布(Malibu)一棟價值5300萬元的海濱豪宅，震驚房地產界；該豪宅由著名日本建築師安藤忠雄(Tadao Ando)設計，但威斯特大肆改造而貶值1400萬元。

威斯特2021年9月購買的這棟豪宅曾是玻璃與自然的完美融合。威斯特在改造過程中曾對工人說，「這將是我的防空洞，蝙蝠洞。」

然而，這座2013年建造的豪宅最終被遺棄，只剩骨架，管道、電力和標誌性的玻璃窗都被拆除。

2023年12 月，威斯特決定徹底放棄豪宅和雄心勃勃的計劃，將掛牌價訂為5300萬元，已較2021年買價少450萬元；今年4月被大幅砍價1400萬元，目前市價僅3900萬元。消息人士稱，未來幾個月可能進一步跌價。

威斯特尋求真人秀節目「日落家園」(Selling Sunset)的奧本海姆(Jason Oppenheim)幫助、全力賣房，但這棟豪宅目前仍在待價而沽。

安藤的原始設計已被完全摧毀。

威斯特與妻子和新澤西州 一群工人一起改造豪宅結構，以配合他的專輯「我美麗的黑暗扭曲幻想」(My Beautiful Dark Twisted Fantasy)。

長時間工作的工人薩克森(Saxon)描述改造期間的艱苦，他經常睡在現場，靠著能量棒Clif Bars和能量飲料Red Bulls支撐，有時兩天沒洗澡；他的任務是在大理石牆上粉刷並拆除昂貴木櫃，徹底改變房屋原有美感。

改造大計還包括讓煙囪倒塌、砸碎浴室大理石牆、拆除玻璃欄桿，廚房、浴室、空調、窗戶、燈具、暖氣、水和電也全部拆除，只剩荒蕪外殼。

薩克森曾瀕臨崩潰，不願意更換從外面看已褪色的面海落地窗。威斯特威脅，假如不照他的要求做，就不能為他工作，只能在電視上看到他。

薩克森目前為了拖欠工資與威斯特打官司。

建築師楊特拉薩斯特(Kulapat Yantrasast) 認為，威斯特並不喜歡這棟房子，不喜歡內部裝飾，他徹底重新設計的嘗試與其大膽和非常規作風一致。