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不適人住的加州危樓7人搶 成交價比要價高5.5萬

編譯周芳苑／即時報導
示意圖。Photo by Tierra Mallorca on Unsplash
示意圖。Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

加州矽谷(Silicon Valley)住房如天價是出了名的，就連一棟搖搖欲墜、被視為危樓的住宅同樣搶手，最近掛牌求售引發競購戰，成交價比要價高出5.5萬。

「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導稱，在房價高得離譜的矽谷地區，一套破舊不堪的待修房屋上市後不久同樣引起人們極大興趣，最終以遠高於要價的價格出售。

這是一座多單位住宅，有七房、兩間浴室，位於聖荷西埃利奧特街(Elliot St)2161 號，幾乎沒有什麼看頭，儘管如此，這座住宅掛牌後不到一個月就以75萬5000 元價格售出，遠高於69萬9000 元掛牌要價。

這棟房產建於1900 年，外觀明顯破舊，漆成明亮青色。根據掛牌求售時所提供的照片，室內牆壁磨損、門鉸鏈脫落、電器過時，整個空間基本上未裝修、急需維修。不僅如此，負責掛牌售屋的房地產經紀商Compass經紀戈薩爾維斯(Robert Gosalvez)接受媒體採訪時說，聖塔克拉拉郡(Santa Clara)認為該房產有太多地方違規，不適合人居住，列為危樓。

這棟年久失修的廢棄房屋位於伯班克(Burbank)街區近 4000 平方呎街角地段，位置優越，引發潛在買家搶購，顯示該地區炙熱房地產市場並未降溫的最新跡象。

戈薩爾維斯認為，該房產有優越的地理位置及分區，不僅吸引偏好自己動手整修的 DIY 愛好者、建築商和投資者關注，渴望利用這個機會尋求混合用途房產的人們也有高度興趣，最終有七份開價單。

戈薩爾維斯預估，幾年、甚至更短時間內，將在這片土地上看到一棟現代化多單位房屋。

矽谷 房地產 加州

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