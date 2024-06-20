那麼熱 五招助你不開冷氣也能睡好

開冷氣是消暑的辦法之一，但不是唯一辦法。圖為民眾在搬運她新購入的空調。(美聯社)

在炎熱的夏日夜晚輾轉難眠的人，相信不在少數。華盛頓郵報（Washington Post）報導，雖然開冷氣是解決這一問題的簡單方法，但專家指出這並不是唯一解方；因為高溫 讓冷氣負擔加重、耗費大量能源，給供電系統帶來額外壓力，何況有些人並無冷氣可用。以下是專家提供的五個小竅門，有助在炎熱的夜晚睡得更香甜：

1. 盡可能保持臥室涼爽

要保持室內涼爽，可嘗試做這些事：

• 在白天將百葉窗或窗簾拉上。

• 增加空氣流動與通風，視夜間氣溫下降程度，打開窗戶也有幫助。

• 如果不想或不能開窗，賓州大學佩雷爾曼醫學院（University of Pennsylvania Perelman School of Medicine）教授巴斯納（Mathias Basner）建議，敞開臥室的門。他說，這樣就能讓屋內其他地方的冷空氣進入，有助通風。

• 只要室內不是太熱，電扇也能改善空氣流通，讓人感覺涼爽些；但疾病防治中心 （CDC）提醒，當室溫超過90度時，電扇雖有助通風，但並不能降溫，無法預防與熱有關的疾病。

2. 不要收起所有被子

雖然在燠熱的夜晚，身上不想蓋任何東西，但體溫在睡眠時會發生變化，因此專家建議在夏天的夜晚選擇蓋條薄一點的被子。

3. 不要洗冷水澡

專家指出，洗冷水澡雖有助消暑，但要確保水溫不致太冷。史丹福大學 醫學院睡眠醫學專家佩拉約（Rafael Pelayo）表示，水溫太冷可能導致身體不適，例如心跳加快；只要將頭髮與皮膚淋濕，就會讓人感覺涼爽。

4. 改變睡眠的安排

佩拉約說，如果與體溫較高或睡覺容易出汗的人同房，不妨試著與他們分床睡。他說，可考慮睡在地板上，因為地板通常較涼爽。西北大學費恩伯格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）教授里德（Kathryn Reid）表示，搬到家中較涼快的地方也是解決之道，例如地下室。

5. 養成良好的睡眠習慣

在難以達到理想睡眠溫度的炎熱夜晚，專家建議集中精神做些能有助進入夢鄉的事，例如佈置一個黑暗安靜的環境、拔掉電視插頭為睡覺做準備，及透過一些活動讓身體放鬆。