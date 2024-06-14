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如何避免電費隨氣溫升高 能源公司執行長教你

記者張聲肇／即時報導
Image by Joseph Mucira from Pixabay
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如何避免電費隨氣溫升高？休士頓章魚能源公司（Octopus Energy）執行長李麥可（ Michael Lee）教你從能源效率與使用的觀點，在可能破高溫紀錄的今年夏季，不會被隨著溫度上升而破表的電費帳單嚇壞。

首先，他說，保住室內的冷空氣，讓熱空氣留在室外，盡量別讓它跑進屋裡。空氣在冬天很流通，在夏天必然也一樣流通。因此，門窗的裂縫、隙縫和破洞，要趕快補好，以免冷氣外洩而熱氣入室。

也要檢查一下，通往沒冷氣口的空間的門，是否關緊，譬如通往車庫的室內門。把握這點，比關緊車庫進入室內的門，更有助「省能源」。

其次，冷氣機的濾網每月更換，沒用的電器，電線插頭都拔掉，因為即使電器沒開，從插座到電線末端，仍會耗掉一點電，從而增加用電度數和電費。

還有，天花板電扇葉片的轉向，夏季最好改為逆時針方向轉動，理由是葉片逆時針轉，可以把空氣往下壓，增進冷空氣的流通，將能源效率提到最高。要烤肉的話，夏季最好多在室外烤，讓廚房裡的溫度不致太高。

能源公司還建議大家，夜間的低溫要保住，床墊上加上「保涼」層，很值得投資。有吸濕排汗作用的質材包括棉、絲、竹製纖維。

此外，照進室內的陽光也會提升溫度，因此，用深色窗簾或百葉窗擋住陽光，尤其西曬和南向窗戶，擋住下午的陽光，也有提升能源效率之功。

李麥可說，上述提升能源效率方法之外，消費者和能源公司都應從能源使用觀點，使用高效率的產品，直接減少耗電量，做到「聰明用電」，而不是光用老辦法減少用電。

而降低電價，最根本的辦法是多利用風電和太陽能板生產的循環能源，像現在德州鼓勵使用循環能源，李麥可希望成為未來的典範。

德州 投資 低溫

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