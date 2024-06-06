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友出席婚禮遲到還空手到 事後轉帳「禮金」讓新娘氣炸

世界新聞網／輯
一位新娘在網路論壇抱怨朋友出席婚禮遲到也沒送卡片包禮金，過幾天才轉帳給她，讓她非常憤怒。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Asad Photo Maldives）
一位新娘在網路論壇抱怨朋友出席婚禮遲到也沒送卡片包禮金，過幾天才轉帳給她，讓她非常憤怒。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Asad Photo Maldives）

一位新娘在網路論壇Reddit憤怒地表示，朋友不僅參加婚禮遲到且空手來，而是婚禮過幾天後才轉帳給新娘100美元，這讓新娘感到不被尊重，認為朋友做事不夠圓滑，她也氣得立刻轉回100美元還給朋友。

每日郵報（Daily Mail）報導，一位新娘抱怨朋友不但參加婚禮遲到，還沒有送祝福卡片和禮金，而是在婚禮過後幾天才轉帳給她100美元，讓她感到憤怒和沮喪，她決定把自己的感受告訴朋友，並在網路公開兩人對話訊息。

這名新娘表示，她收到100美元，感到不被尊重，她認為朋友在婚禮後才決定包禮金，做事一點都不圓滑，因此她會返回這100美元，因為留著感到更受傷，她並說要檢視兩人之間的友誼，若這是對方對待朋友的方式，讓她感到心寒。

該位朋友看了新娘的訊息後感到困惑，因為她認為自己沒有做錯任何事，她說很抱歉讓新娘有不好的感受，這不是她的本意，她包給每位結婚朋友的禮金都是100美元，她也認為用轉帳沒有問題。

該位朋友說，她本來無法參加婚禮，是特別安排出國行程後才有辦法參加，她也解釋當天遲到的原因，她向新娘道歉，並說因為她開車載另外兩個朋友一同前往婚禮，但其中一人遲到，而她不會怪罪新娘生氣她遲到。

網友看完新娘和朋友的訊息後持兩派意見，有人認為可以理解新娘的憤怒，也有人認為她不需要傳那樣的訊息給朋友。

有網友說，不管什麼原因，參加婚禮遲到就是沒有禮貌；另外一人說只給禮金沒送卡片很俗氣，而出席婚禮遲到則是很愚蠢。

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