2次沒付管理費 兇狠業主協會賤價拍賣她的房子

示意圖。Image by Jens Neumann from Pixabay

一些喬治亞州 居民表示，自己居住區域的「業主協會」(Homeowners Association)權力超級大，居然把他們的房子法拍，「完全是發瘋」、「黑手黨也沒這麼惡劣」。

福斯新聞網(Fox News)報導，居民崔西亞‧奎格利(Tricia Quigley)5月稍早向隸屬美國廣播公司(ABC)的地方台WSB-TV表示，自己住在亞特蘭大 都會區以北的切羅基郡(Cherokee County)，住了18年的屋子被當地業主協會以3.25元賤價拍賣，終於領教到協會的龐大權力。

根據WSB-TV報導，奎格利承認自己兩次沒付管理費給業主協會，總計800元。但她表示，為了律師費及滯納金，自己花了1萬元以上，最後房子還是被強制法拍。

奎格利以外，還有很多喬治亞居民表示，他們被失控的業主協會嚇到了。亞特蘭大市居民茱莉葉‧葛拉漢(Juliet Graham)被迫出售她在亞特蘭大的康斗公寓之後表示，回想自己的經驗，「黑手黨也沒這麼惡劣」。

葛拉漢表示，自己因為對抗業主協會而得支出的帳單約25萬元，原因在請願人為了保住自己屋子，電子郵件、調查費及律師費都要花錢。

喬治亞州立法會議員為回應屋主的訴苦，正準備修法保護屋主，未來房屋得不再被奪走。

州參議員 詹姆斯(Donzella James)表示，民眾必須取得保護，房子得不被法拍。另位州參議員布拉斯(Matt Brass)表示，某個外在團體居然能剝奪他人的住屋，照他看來很不美國，喬治亞州不能容忍。

另位住富爾頓郡(Fulton County)南部的屋主表示，主要是因在自家前院的雜草問題，他遇到業主協會向他索費3萬6000元，他被迫宣布破產。他自忖無法掙脫業主協會帶給他的夢魘，只能賣掉自己房子，離開該區。