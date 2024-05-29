平價超市花朵創造奢華質感

示意圖。Photo by Kitera Dent on Unsplash

想要送出豪華又吸引人的花束，但身上的預算 只夠買超市的平價花朵怎麼辦？美聯社園藝專欄作家潔西卡·達米亞諾(Jessica Damiano)訪問專家，只要有一點想像力和創造力，就能夠把一束簡單、便宜的花朵轉變為迷人的插花藝術。

紐約花卉公園(Floral Park)花藝店Forget Me Knots和Floral Design的老闆珍妮佛·墨菲(Jennifer Murphy)建議選擇玫瑰、百合花等芳香的花卉，「經典的選擇能讓房間充滿甜美的香氣，讓你的花束更加令人難忘。」

帶著花回到家時，傾斜修剪花朵的莖，去除水線以下的葉子，將花朵放在花瓶中補充水分，這些步驟可以給花朵一些「呼吸的空間」，增加花朵的壽命。

接下來將花束重新擺放，「最高的莖放在後面，分層將較短的花朵往前排列」，排列為平衡的樣子。

添加青枝綠葉可以讓花束更亮眼，墨菲建議，從花園或在花市抓一些桉樹或蕨類葉片，「可以增添格調，讓插花看起來更完整。」

花園植物的莖也可以做為花束的綠色裝飾，包括銀葉菊(dusty miller)、常春藤 (ivy)、香桃木(myrtle)和莢蒾(viburnum)，甚至可以使用廚房花園的香草植物，如羅勒、薄荷、牛至和鼠尾草。

早上採摘的香草植物比午後或晚上採摘得更慢枯萎，香氣更濃。

墨菲還強調填充花的重要性，是花店的秘密武器，滿天星和蠟花等填充花可以在較大的花朵之間增加深度，填補空隙。

在自己的花園也可以尋找填充花，選取莖上開著一簇一簇小花朵的植物，例如落新婦(astilbe)、貓薄荷、洋甘菊、石竹(dianthus)、蒔蘿、菊科植物、石南(heather)、斗蓬草(lady’s mantle)、薰衣草、鈴蘭、野胡蘿蔔(Queen Anne’s lace)、海濱刺芹(sea holly)、金魚草(snapdragon)、香豌豆、蓍草(yarrow)、馬鞭草(verbena)。