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暢銷書「老公怎麼還不去死」犀利拷問婚姻兩性…看了胃痛

中央社台北13日電
日文暢銷書「老公怎麼還不去死」近期成為全台圖書館大熱門。（中央社╱台灣東販提供）
日文暢銷書「老公怎麼還不去死」近期成為全台圖書館大熱門。（中央社╱台灣東販提供）

日文暢銷書「老公怎麼還不去死」近期成為全台圖書館大熱門，恐因近期網路話題推波助擋，人數持續攀升。

「老公怎麼還不去死」書名聳動，日文書名直譯「希望自己的丈夫死掉的妻子們」，中國簡體版書名則是「有恨意但不離婚的妻子們」。

「老公怎麼還不去死」是小林美希2016年的作品，繁體中文版2022年由台灣東販在台出版發行。小林美希曾任「周刊經濟學人」記者，她長期以青年世代的工作、結婚、生產、育兒與持續就業等問題為中心進行取材與撰稿，2013年獲頒貧困議題報導獎。

「老公怎麼還不去死」正是小林美希實地採訪日本現況的調查報告，書中提出許多犀利拷問，如生產、家事、育兒的壓力都得獨自面對「咦？我沒有老公嗎」；老公未盡伴侶之責，為何認為能坐享「為人夫」的尊重；以及「那麼痛苦幹嘛不離婚」。

小林美希在書中表示，日本2014年領取育兒留職停薪津貼的人數27萬多人，其中非正職員工9231人，顯示很多女性無法享有育嬰假的保障，此外更有多達70萬人被排除在育嬰假制度之外，0歲托育服務稀少，女性工作機會遭到剝奪的情況層出不窮，這股怒氣的矛頭最終會指向丈夫。

小林美希在書中強調，因為職場環境令男性能參與家事與育兒的時間變少，導致妻子的不滿愈積愈深，繼而「盼丈夫去死」，要避免世間妻子心生怨恨，首要之務就是改變職場文化，打造對男女都友善的職場環境。

婚姻及兩性關係是全球性的問題，該書的內容引起許多讀者共鳴。有些讀者分享這是一本會讓人看了胃很痛的書，卻找不到解決的答案；也有讀者分享借閱本書的人以女性居多，但明明問題都出在老公，男性更應該借來看。

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