每個做飯的人 都應有這3把刀

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廚房刀具的款式與種類之多，足以讓人眼花撩亂，許多人最後都會選擇大堆頭的套件組，但多數情況下，這些套件所包含的刀具數量遠超出家庭廚房所需要的。華盛頓郵報 報導，實際上，多數人在做飯時只需三把刀就夠了：廚師刀（chef’s knife）、削皮刀（paring knife）與鋸齒刀（serrated knife）。

1. 廚師刀

廚師兼烹飪講師阮妮妮（Nini Nguyen）表示，廚師刀是做飯時的主力，廚房裡的大部分工作，例如切洋蔥、切南瓜和剁雞肉，都會用到它。

對阮妮妮來說，混合技術打造的刀具是她的首選。她說，基本上她偏好日本 製的西式廚刀，喜歡刀柄握著的感覺，她會選擇50-50斜面（bevel）的刀，因為更容易磨利。

刀的材質對保持刀刃鋒利的時間有很大影響，阮妮妮說，她喜歡日本的粉末鋼，因為更能保持鋒利；碳鋼雖也十分鋒利，但也非常軟，會很快變鈍，代表需要更多維護，她不建議家庭使用。

尺寸是選擇廚師刀的另一個重點。阮妮妮喜歡一般八英吋長的，因為她覺得再長會有些笨重。對於手較小的人，她推薦使用介於廚師刀與削皮刀之間、約五六英吋長的刀，「它們也能做不少事」。

在購買任何刀具、尤其是廚師刀時，阮妮妮的首要原則是到實體店採購。她說，多選幾把不同的刀，看看哪把握在手裡最舒服，因為廚師刀是在廚房最常使用的刀。

2. 削皮刀

阮妮妮說，削皮刀適用於較小的工作，例如削蘋果、切草莓，可以用它們來做所有不需用到廚師刀的事，所以不要花太多錢。

雖然市場上不乏昂貴的選擇，但一把10元左右的削皮刀，就能滿足多數家庭廚房的需求。

3. 鋸齒刀

鋸齒刀有時也被稱為麵包刀，它是用來切麵包的唯一選擇。阮妮妮說，沒有什麼比用一把普通刀切麵包更糟糕的了。鋸齒刀在長長的刀刃上有著鋒利的鋸齒，能整齊地切開麵包酥脆的外皮，在滑過鬆軟的內層時也不會將其壓扁。

但鋸齒刀不僅可用來切麵包，還是切番茄的理想工具，不會將番茄切得支離破碎，此外，也是切蛋糕及巧克力棒的好手，比平直的刀更省事。她用鋸齒刀來切火腿和西瓜，「它們還很適合用來做蔬果雕刻」。

有了好的刀具，更重要的是要知道如何使用它們。阮妮妮表示，用什麼刀並非最重要，關鍵是刀工；有好的刀工和基本刀具，就可以完成廚房的每項工作。