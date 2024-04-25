我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錫箔紙揉一球扔進洗碗機 刀叉清潔又閃亮

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

錫箔紙揉一球扔進洗碗機 刀叉清潔又閃亮

編譯周芳苑／綜合17日電
This image was published by beauty_of_nature on Pixabay
This image was published by beauty_of_nature on Pixabay

美食網站The Kitchn撰稿人康比斯(Shifrah Combiths)最近看到社群平台抖音(TikTok)的影片，傳授一個快速又有效的神奇洗碗訣竅，她按照影片實地操作：將一片鋁箔紙揉成一個球，直接扔進洗碗機，骯髒刀叉洗完之後不僅乾淨，而且閃亮如新。

康比斯看到@carolina.mccauley 最近發布的抖音影片，覺得非常受用。

康比斯說，這是一個超級快速的洗碗技巧，可讓餐具變得閃亮；這是她第一次聽說這種方法，由於簡單，決定親自嘗試。

康比斯向來用洗碗機洗碗，這次照著影片的作法，在碗盤槽裡放一團鋁箔，而後如平常一樣的將待洗餐具放入洗碗機，添加洗碗機清潔劑，然後開機讓洗碗機開始運作，等著隔天早上看看，加鋁箔球之後，餐具會變成什麼樣子。

結果，隔天康比斯打開洗碗機，拿出餐具看了大感神奇，叉子、刀子和湯匙等金屬餐具看起來比過去更閃亮，結果令人驚嘆。

扔進一團鋁箔足可讓叉子和刀子閃閃發光，這個方法非常簡單。其原理是 餐具洗潔精裡面有類似小蘇打的成份，與鋁箔產生科學氧化作用後，不但去污又能恢復光澤。

不僅讓餐具閃閃發亮，這個小訣竅也讓鋁箔紙可以多次被利用。有些鋁箔紙只被稍微用過，不太髒，可二次利用放進洗碗機。

抖音 TikTok

上一則

懶得開火做菜？小扁豆沙拉清爽又營養

下一則

這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢

延伸閱讀

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
抓住TikTok網購商機 中國民眾學習向海外買家賣貨

抓住TikTok網購商機 中國民眾學習向海外買家賣貨
點名抖音、小紅書 陸委會提醒民眾不使用中國社群媒體

點名抖音、小紅書 陸委會提醒民眾不使用中國社群媒體
美國會TikTok出售法案過關 這十家中企也受關注

美國會TikTok出售法案過關 這十家中企也受關注

熱門新聞

示意圖。Photo by Anh Nguyen on Unsplash

長壽專家建議 限制攝取這5種食物

2024-04-19 09:19
一名空服員提出七種常見的錯誤隨身行李打包方式，圖為行李示意圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

2024-04-23 20:10
佛州男子雷蒙達去年從瑞士旅遊返國後收到高達14萬美元的手機帳單。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kuncheek）

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

2024-04-18 19:35
花生醬。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

2024-04-15 09:48
北卡女子巴克去年興奮地買下第一棟房子，沒想到是惡夢的開始。擷取自Sam Barker TikTok @samantha.barker8

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

2024-04-23 19:35
Image by martaposemuckel from Pixabay

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

2024-04-22 09:19

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
槍殺耶魯華生 MIT潘勤軒判35年當庭道歉

槍殺耶魯華生 MIT潘勤軒判35年當庭道歉