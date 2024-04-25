錫箔紙揉一球扔進洗碗機 刀叉清潔又閃亮

This image was published by beauty_of_nature on Pixabay

美食網站The Kitchn撰稿人康比斯(Shifrah Combiths)最近看到社群平台抖音 (TikTok )的影片，傳授一個快速又有效的神奇洗碗訣竅，她按照影片實地操作：將一片鋁箔紙揉成一個球，直接扔進洗碗機，骯髒刀叉洗完之後不僅乾淨，而且閃亮如新。

康比斯看到@carolina.mccauley 最近發布的抖音影片，覺得非常受用。

康比斯說，這是一個超級快速的洗碗技巧，可讓餐具變得閃亮；這是她第一次聽說這種方法，由於簡單，決定親自嘗試。

康比斯向來用洗碗機洗碗，這次照著影片的作法，在碗盤槽裡放一團鋁箔，而後如平常一樣的將待洗餐具放入洗碗機，添加洗碗機清潔劑，然後開機讓洗碗機開始運作，等著隔天早上看看，加鋁箔球之後，餐具會變成什麼樣子。

結果，隔天康比斯打開洗碗機，拿出餐具看了大感神奇，叉子、刀子和湯匙等金屬餐具看起來比過去更閃亮，結果令人驚嘆。

扔進一團鋁箔足可讓叉子和刀子閃閃發光，這個方法非常簡單。其原理是 餐具洗潔精裡面有類似小蘇打的成份，與鋁箔產生科學氧化作用後，不但去污又能恢復光澤。

不僅讓餐具閃閃發亮，這個小訣竅也讓鋁箔紙可以多次被利用。有些鋁箔紙只被稍微用過，不太髒，可二次利用放進洗碗機。