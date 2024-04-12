我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治看英超聯賽

代理勞工部長蘇維思訪紐約 支持新移民找工作

「人造」長壽地 最新藍區是這個東南亞小國

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by tongchang posted on Pixabay
示意圖。Image by tongchang posted on Pixabay

新加坡成為全世界最新藍區（Blue Zone），不過它是「人造」出來的。

藍區一詞創造人、長壽研究專家布特納(Dan Buettner)告訴CNBC Make IT：「新加坡有全球最高的『健康調整預期壽命』( health-adjusted life expectancy)；新加坡的做法和政策，成功創造出地球上最長壽且健康的生命。」

藍區意指居民長壽且具有最長預期壽命的地區，平均百歲人瑞數量是美國的10倍；原始藍區是由自然環境所造成，分別為加州羅馬琳達市(Loma Linda)、希臘伊卡里亞島(Ikaria)、日本沖繩、哥斯大黎加的尼科亞市(Nicoya)、義大利薩丁尼亞島(Sardinia)；新加坡則是新出現在布特納名單上的地區，這個人造的藍區有以下特點：

少坐車，多走路

世界上許多地方民眾都是靠開車來移動，但多數新加坡人是靠走路，且通常是出於必要性，而不是為了運動。

布特納表示：「我認為新加坡對汽車徵稅、對汽油徵稅、對道路使用徵稅，然後在步行、騎自行車和公共交通方面投入巨資，做得很棒。」

將親友留在身邊

研究顯示，藍區民眾會優先考慮親朋好友，並將他們留在身邊。

這點可從新加坡的「近居購屋津貼」(Proximity Housing Grant)政策中看出；該政策在經濟上鼓勵民眾與父母和孩子住在一起，或住在附近。

歸屬感

根據丕優研究中心(Pew Research Center)數據，近80%新加坡成年人都有宗教信仰；丕優研究中心2014年一項研究中，就將新加坡列為世界上宗教最多元化的國家。

選擇健康的習慣

布特納指出，新加坡在「健康食品比垃圾食物更便宜且更容易獲得」方面，做得很好；該國制定激勵措施，鼓勵食品企業提供更健康的選擇。

新加坡健康促進委員會(Health Promotion Board)推廣像是糙米和全穀物等更健康的選擇；衛生部還特地創建一個標示系統，向民眾展示出哪些食品攤位有更健康的選項。

無障礙醫療保健

新加坡人享有全民健保，這意味著居民可以獲得優質的醫療保健，包括預防、治療、復健和安寧療護等服務；且新加坡政府也一直致力於制定可補貼醫療費用的政策。

新加坡 義大利 加州

上一則

竊盜案太多 Target新技術能偵測自助機台未掃描商品

延伸閱讀

香港沉淪上海難取代 新加坡撿便宜

香港沉淪上海難取代 新加坡撿便宜
訪新加坡返台 盧秀燕：成果超過預期

訪新加坡返台 盧秀燕：成果超過預期
花蓮強震／新加坡夫妻前往太魯閣失聯 搭巴士身影曝光 家屬求協尋

花蓮強震／新加坡夫妻前往太魯閣失聯 搭巴士身影曝光 家屬求協尋
世界最長壽的男人換他了 英國111歲爺爺每周吃炸魚薯條

世界最長壽的男人換他了 英國111歲爺爺每周吃炸魚薯條

熱門新聞

匹克球（pickleball）。Photo by Ben Hershey on Unsplash

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

2024-04-05 10:18
判斷肉質高下，除了沒有流出來的水，另一重要指標是脂肪的紋理要清晰。（歐新社）

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

2024-04-04 09:49
夾鏈袋。Image by uluer servet yüce from Pixabay

減少塑膠垃圾 夾鏈袋可重複使用嗎？讓大廠告訴你

2024-04-04 09:27
風靡全美數十年的是拉差辣椒醬（Sriracha）已缺貨很長一段時間，痛苦的粉絲們終於欣喜得知匯豐食品（Huy Fong Foods）的「公雞醬」再次出現在超市貨架與餐廳餐桌上，可為熱騰騰的河粉與拉麵增添美味。路透

是拉差辣醬終於重返貨架 粉絲卻發現辣度減低

2024-04-05 09:15
漢堡。Image by JohnnyWillz from Pixabay

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

2024-04-08 09:18
示意圖。Image by Charles Thompson from Pixabay

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

2024-04-09 09:52

超人氣

更多 >
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑