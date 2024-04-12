「人造」長壽地 最新藍區是這個東南亞小國

示意圖。Image by tongchang posted on Pixabay

新加坡 成為全世界最新藍區（Blue Zone），不過它是「人造」出來的。

藍區一詞創造人、長壽研究專家布特納(Dan Buettner)告訴CNBC Make IT：「新加坡有全球最高的『健康調整預期壽命』( health-adjusted life expectancy)；新加坡的做法和政策，成功創造出地球上最長壽且健康的生命。」

藍區意指居民長壽且具有最長預期壽命的地區，平均百歲人瑞數量是美國的10倍；原始藍區是由自然環境所造成，分別為加州 羅馬琳達市(Loma Linda)、希臘伊卡里亞島(Ikaria)、日本沖繩、哥斯大黎加的尼科亞市(Nicoya)、義大利 薩丁尼亞島(Sardinia)；新加坡則是新出現在布特納名單上的地區，這個人造的藍區有以下特點：

少坐車，多走路

世界上許多地方民眾都是靠開車來移動，但多數新加坡人是靠走路，且通常是出於必要性，而不是為了運動。

布特納表示：「我認為新加坡對汽車徵稅、對汽油徵稅、對道路使用徵稅，然後在步行、騎自行車和公共交通方面投入巨資，做得很棒。」

將親友留在身邊

研究顯示，藍區民眾會優先考慮親朋好友，並將他們留在身邊。

這點可從新加坡的「近居購屋津貼」(Proximity Housing Grant)政策中看出；該政策在經濟上鼓勵民眾與父母和孩子住在一起，或住在附近。

歸屬感

根據丕優研究中心(Pew Research Center)數據，近80%新加坡成年人都有宗教信仰；丕優研究中心2014年一項研究中，就將新加坡列為世界上宗教最多元化的國家。

選擇健康的習慣

布特納指出，新加坡在「健康食品比垃圾食物更便宜且更容易獲得」方面，做得很好；該國制定激勵措施，鼓勵食品企業提供更健康的選擇。

新加坡健康促進委員會(Health Promotion Board)推廣像是糙米和全穀物等更健康的選擇；衛生部還特地創建一個標示系統，向民眾展示出哪些食品攤位有更健康的選項。

無障礙醫療保健

新加坡人享有全民健保，這意味著居民可以獲得優質的醫療保健，包括預防、治療、復健和安寧療護等服務；且新加坡政府也一直致力於制定可補貼醫療費用的政策。